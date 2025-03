San Marino. Valentina e la sua storia sarà ospite del “Caffè letterario del Titano” il 16 marzo ore 18.00

Filarino

-Legame sentimentale, amore giovanile, non impegnativo; anche, il ragazzo, la ragazza con cui si ha tale legame.

-Strumento per avvolgere i filati

“Filarino” è anche il nome di un progetto, un’idea che nasce dal cuore e al cuore arriva: una collezione in continuo work in progress di borse all’uncinetto, create da Valentina Mandrelli.

Valentina e la sua storia sarà ospite del “Caffè letterario del Titano” il 16 marzo ore 18.

Evento presso la sede espositiva della Carlo Biagioli srl, via 25 marzo 71-Domagnano Repubblica di San Marino.

Una storia che ha la propria radice prima nel ricordo e in particolare in quello della nonna di Valentina: Fermina, la persona che con amore le insegnò l’arte dell’uncinetto e soprattutto le ha insegnato a creare con il filo.

L’amore continua a legare nonna e nipote, con quel filo indissolubile si dipana la matassa del tempo indimenticabile. Serviva più di un’ora per srotolare quel groviglio e farne dei gomitoli. Una di fronte all’altra. Valentina con le braccia a mo’ di FILARINO, ondeggiandole, per facilitare il dipanarsi della matassa e Fermina con l’immancabile pallottola di carta di giornale a creare palle di filato. I racconti scanditi dall’arcolaio o il filarino o il fuso per preparare il filato da lavorare ai ferri o all’uncinetto o al telaio.

Il progetto “Filarino” un vero e proprio marchio registrato nasce il 2 agosto2023: un bel giorno trama e ordito hanno iniziato a rivelare un tessuto speciale, un desiderio condividere!

Nascono in rapida successione tante borse che continuano a rendere felici le donne, ciascuna trova la propria! Borse create cucite e confezionate con amore, tutto è attentamente studiato: modello scelta delle stoffe e …naturalmente del filo giusto!

La borse è uno degli accessori più amati dalle donne, dentro di esse tutto il loro mondo: i ricordi, ciò che le rende più sicure, oggetti pratici, caramelle per addolcire la giornata.

A seconda delle fasi della vita cambia la loro dimensione, pochette da adolescente, baguette da ragazza, maxi da mamma e così via…

Valentina e la sua meravigliosa storia, la storia un po’ di tutte le donne, ti aspetta.

Ad intervistare la “filarina” l’amica Anna Chiara Macina.