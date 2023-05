Il dissenso nei confronti del movimento di Rete è chiaramente evidente in tutto il paese. Ci sono state segnalazioni che persone sconosciute hanno vandalizzato in Repubblica uno o più manifesti di Rete, un atto che condanniamo fermamente. Questo episodio vigliacco dimostra qualora ce ne fosse bisogno, comunque, come il movimento, con sede a Murata, abbia probabilmente perso il favore dei sammarinesi e soprattutto parte dei suoi elettori.