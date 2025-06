San Marino. Vendita di BSM ad uno sconosciuto bulgaro. Tutto avviene nell’assordante silenzio del governo. Nel frattempo la cricca è attivissima, come sempre … di Emilio Della Balda

Mentre in Italia il mutualismo sta riconquistando una nuova centralità come risposta alle incertezze economiche e alle crescenti disuguaglianze, San Marino ha scelto di eliminarlo svendendo la Banca di San Marino a uno sconosciuto bulgaro (?) e facendo trattative nascoste per svendere anche la Cassa di Risparmio che, se gestita bene, potrebbe fare utili importanti.

Insieme alle banche, si svendono anche i valori fondanti e una tradizione centenaria.

Non si rendono neppure conto che per impostare una politica economica e sociale è indispensabile poter contare almeno su una banca che, tra l’altro lo Stato già possiede.

Tutto avviene nell’assordante silenzio del governo. Nel frattempo la cricca è attivissima, come sempre.

Emilio della Balda