San Marino, venerdì 13 giugno alla Galleria della Cassa di Risparmio il “Piano Day” dell’Istituto Musicale Sammarinese

Venerdì 13 giugno 2025, alle ore 17:00, presso la Galleria della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, nel centro storico di San Marino Città, andrà in scena il “Piano Day”, evento conclusivo della rassegna “Festa della Musica” promossa dall’Istituto Musicale Sammarinese con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura e della Giunta di Castello di San Marino Città.

Il pomeriggio sarà interamente dedicato alla musica classica per pianoforte, con un concerto che vedrà protagonisti gli allievi pianisti dell’Istituto, selezionati per l’impegno, la costanza e la passione dimostrata durante l’intero anno accademico.

Un’occasione di crescita artistica e condivisione

Il “Piano Day” non è solo una celebrazione della bellezza del repertorio pianistico, ma rappresenta anche un momento fondamentale di crescita artistica e personale per i giovani interpreti. Il concerto offrirà loro l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico, confrontarsi con altri coetanei provenienti da diverse classi di pianoforte e vivere un’esperienza intensa di ascolto e dialogo musicale.

Ogni esibizione sarà il risultato concreto di mesi di studio e dedizione, ma anche il punto di partenza di una comunicazione musicale che travalica parole e differenze: un linguaggio universale, quello della musica, che gli studenti dell’Istituto sono invitati a coltivare con entusiasmo e consapevolezza.

L’Istituto ringrazia la Cassa di Risparmio per l’ospitalità

L’Istituto Musicale Sammarinese ha espresso un sentito ringraziamento alla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, che ha messo a disposizione la suggestiva Galleria per l’evento. La scelta della location, nel cuore del centro storico di San Marino Città, conferisce ulteriore prestigio al concerto e sottolinea il legame tra istituzioni culturali e realtà del territorio.

Piano Day: musica come strumento educativo

Attraverso il “Piano Day”, l’Istituto ribadisce l’importanza della musica come strumento educativo, in grado di formare non solo musicisti, ma anche cittadini più attenti, sensibili e consapevoli. La musica, infatti, non è solo una disciplina da apprendere, ma un mezzo potente di relazione, ascolto e crescita umana.

Dettagli dell’evento