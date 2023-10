SAN MARINO. VENTI TITOLI MONDIALI PRESENTANO IL 21° RALLYLEGEND AL RALLY VILLAGE 

VENTI TITOLI MONDIALI PRESENTANO IL 21° RALLYLEGEND AL RALLY VILLAGE Nella Conferenza Stampa di oggi, “premesse per un grande evento internazionale” il leit motiv degli interventi di Jari-Matti Latvala, Juha Kankkunen, Biasion, Tony Cairoli, DaniSordo, insieme a Teodoro Lonfernini, Mauro Zambelli, Andrea Albani, Paolo Valli, Vito Piarulli.

Venti titoli mondiali sul palco di Rallylegend, per presentare l’edizione 2023 dell’evento rally più bello del mondo. Oggi nel Rally Village, tutti insieme, Jari Matti Latvala, cinque titoli già in bacheca, tre tra i Costruttori e due (quasi tre …) tra i piloti in veste di Team Principal Toyota Gazoo Racing WRT, Juha Kankkunen, quattro titoli mondiali rally piloti, Miki Biasion, due corone iridate, Tony Cairoli, addirittura nove volte in cima al mondo nel motocross, hanno manifestato grande feeling per Rallylegend, che conoscono ormai molto bene e al quale cercano di non mancare. Dani Sordo, pilota ufficiale Hyundai Motorsport è alla sua prima volta a Rallylegend. “Ne ho sentito parlare tante volte un po’ in tutto il mondo e non vedevo l’ora di essere qui”. Anche Alister McRae era sul palco, insieme a Carlo Boroli, anima di “Best Impreza”, per presentare “30° Subaru Impreza” uno degli eventi clou di Rallylegend 21. Pareri e affetto importanti, molto apprezzati da Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato al Lavoro e allo Sport della Repubblica di San Marino, che ha sottolineato l’importanza sempre maggiore dell’evento per il territorio, dal punto di vista economico, promozionale e sportivo: “Anno dopo anno ribadiamo l’importanza di Rallylegend quale evento clou del palinsesto sportivo e turistico della Repubblica di San Marino. Rallylegend attira decine di migliaia di appassionati e promuove il paese nel mondo. È una vetrina internazionale sostenuta da sponsor di alta caratura e curata nei minimi dettagli dai massimi esperti di questo tipo di iniziative. Le istituzioni sammarinesi sono da sempre accanto a Rallylegend e ne apprezzano l’organizzazione e l’entusiasmo!”.

Più tecnico l’intervento del Direttore di gara Mauro Zambelli, che ha illustrato le novità, la struttura e il percorso di Rallylegend 2023. E la principale è la prova speciale del venerdì sera al Misano World Circuit , un evento nell’evento in collaborazione con lo staff dell’autodromo, guidato da Andrea Albani, Managing Director Misano World Circuit, che ha rivolto un saluto via video. Il saluto dell’Organizzazione è stato portato dai due “inventori” di Rallyegend, Paolo Valli e Vito Piarulli, capaci ogni anno di proporre un Rallylegend “over the top”.

RALLYLEGEND È ANCHE UN LIBRO. PRESENTATO NEL RALLY VILLAGE, CON KANKKUNEN E BIASION

Con due padrini di battesimo come Juha Kankkunen e Miki Biasion – sei titoli mondiali rally in totale – è stato presentato a Rallylegend Expò il libro “Rallylegend 20venti di passione”, edito da Artioli voluto da Paolo Valli e Vito Piarulli, presente alla presentazione del volume, per fissare nella memoria i primi venti anni di un evento divenuto iconico. A parlare del libro anche gli autori, Andrea Cordovani e Leo Todisco Grande che con il racconto delle venti edizioni e una scelta fotografica accattivante hanno reso Rallylegend un libro che non può mancare nella biblioteca di un appassionato. Juha Kankkunen e Miki Biasion sono da lungo tempo protagonisti acclamati e protagonisti in prova speciale dell’evento sammarinese: conoscono bene la storia di Rallylegend e il loro parere entusiasta sul libro, dopo averlo sfogliato insieme, è il miglior sigillo di qualità per l’opera. A fine presentazione, intervento a sorpresa di Renè Arnoux, uno degli ultimi “aficionado” di Rallylegend.