San Marino. Venturella Venturini ringrazia il team di senologia ed il reparto di oncologia dell’ospedale di Stato, i dottori Forcellini, De Meo, Santelmo ed il medico di base Casali e tutti i loro collaboratori

Riceviamo e pubblichiamo

Buongiorno ,

Sono Venturella Venturini, recentemente ho letto un articolo dove si evidenziavano lamentele, inefficenze e criticità del sistema sanitario sammarinese.

In un periodo dove a destare attenzione sono notizie negative , con un generalismo che spesso coinvolge anche quei professionisti capaci e umanamente dediti al paziente, voglio andare contro tendenza, elogiando ed esprimendo la mia più sincera gratitudine al team di senologia, unitamente al reparto di oncologia.

Nello specifico vorrei citare il Dr Davide Forcellini, il Dr .Leonardo De Meo, la Dott.ssa Carlotta Santelmo, la Dott.ssa M.Vittoria Casali (medico di base) e tutti i loro collaboratori.

Oltre ad essere professionisti capaci sono prima di tutto persone, vicine al paziente in tutto il percorso di cura e infatti la menzione non è casuale .

Tutti sempre presenti e disponibili a sopperire anche a mancanze non riconducibili direttamente ai loro ambiti di competenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, incarnando quelle qualità umane ed etiche che contribuiscono a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e a creare un ambiente di fiducia, rispetto per i pazienti, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali operano.

Per chi come me crede nella meritocrazia e che la differenza la fa la persona è doveroso non tacere e ringraziare chi invece fa la differenza e rappresenta un fiore all’occhiello .

Cordialmente

Venturella Venturini