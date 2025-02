San Marino verso l’Europa: sinergie e nuove prospettive per le imprese. L’evento del 15 novembre a Bologna dell’L’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino

L’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino (ASE-CC) è lieta di annunciare l’evento del prossimo 15 novembre, a Bologna- presso l’hotel I Portici, dalle 15 alle 18- dal titolo “Dal cuore della penisola al mondo – Sinergie fra San Marino e Italia per la competitività e la resilienza delle imprese”.

L’iniziativa si propone di esplorare le dinamiche economiche attuali di San Marino, con uno sguardo proiettato verso il futuro, in vista della prossima firma e dell’entrata in vigore dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea.

San Marino, grazie a un impegnativo percorso di riforme interne, ha consolidato il suo ruolo come hub strategico per le imprese globali, in particolare rafforzando le relazioni con l’Italia. La stretta vicinanza geografica e le affinità economiche tra i due Paesi hanno favorito una cooperazione volta a potenziare la competitività e la resilienza delle imprese, sostenute da un contesto economico favorevole e da condizioni operative ottimali.

L’evento del 15 novembre sarà un’importante occasione per discutere le opportunità derivanti dalla futura associazione con l’UE, che segna l’inizio di una nuova fase per la più antica Repubblica del mondo. L’accordo, risultato di negoziati intensi, consentirà agli operatori economici sammarinesi di integrarsi pienamente nel mercato unico europeo, beneficiando di parità di trattamento rispetto agli attori del mercato. Questo passo rappresenta un’evoluzione naturale del processo di avvicinamento di San Marino all’Unione Europea, iniziato negli anni Ottanta e che culminerà con l’applicazione dell’acquis dell’Unione in settori chiave come il diritto societario, i servizi finanziari, la concorrenza e la libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali.

Il Prof. Piergiorgio Valente, che interverrà all’evento quale esperto di fiscalità internazionale, sottolinea come le riforme fiscali di San Marino, in linea con gli standard OCSE, abbiano migliorato la trasparenza e attrattività del Paese sul piano globale. Grazie a una vasta rete di convenzioni internazionali, San Marino è oggi una giurisdizione affidabile, capace di attirare investimenti transfrontalieri con la certezza normativa e la prevenzione della doppia imposizione tributaria.

Il Prof. Roberto Baratta, esperto di diritto internazionale e dell’Unione Europea ed anche lui relatore, aggiunge che l’Accordo di Associazione rappresenterà un passo fondamentale per il pieno inserimento di San Marino nell’economia europea, prevalendo sugli storici accordi bilaterali con l’Italia e aprendo nuove prospettive per gli operatori economici locali.

Di questo, e di molto altro, si parlerà a Bologna il prossimo 15 novembre, con aggiornamenti forniti direttamente da ASE-CC, commentati dai Segretari di Stato Luca Beccari, Marco Gatti e Rossano Fabbri rispettivamente per gli Affari Esteri, le Finanze e l’Industria, e con il Direttore Generale Denis Cecchetti e il Presidente Emanuel Colombini.

Evento accreditato ODCEC e OAN SM.