San Marino. ”Vi pregherei di venire a riprendere quel gattino simil siamese di circa 2/4 mesi che avete buttato nel mio giardino”

Riceviamo e pubblichiamo

A te cara signora, col tuo Suv targato Rsm, ed al tuo amico con la macchina targata Italia, vi pregherei di venire a riprendere quel gattino simil siamese di circa 2/4 mesi che avete buttato nel mio giardino alle 17.15 del 16 ottobre 2023.

Si signori, vi ho visti, benissimo.. e si la sua timorosa domanda al suo caro amico:” ma non siamo troppo in vista?”...era con il senno di poi giusta… il suo caro amico, quella brava persona, senza neanche risponderle ha agito in un atto vile, illegale ed anche molto pericoloso per l’animaletto e le macchine che percorrevano la strada accanto.

Se pensavate che due macchine una in fila all’altra tra un cofano ed un porta pacchi col favore di un pino spelacchiato, sarebbe stato sufficiente per nascondervi vi siete sbagliati e di molto.

Cordiali saluti.

Una lettrice