San Marino. Viaggio verso Itaca, laboratorio ”Voci” – Domenica 19 Maggio alle ore 18 presso la Sala Teatro del Centro Sociale di Fiorentino

Teatro Officina Zimmermann

Alma Entertainment

presentano

IN VIAGGIO PER ITACA

LABORATORIO “VOCI”

Spettacolo di fine corso

A CURA DI TEATRO OFFICINA ZIMMERMANN

Il laboratorio Stabile “VOCI” è una realtà del Centro Sociale di Fiorentino dal 2017. In particolare il laboratorio si è dedicato alle tematiche femminili.

Si conclude il laboratorio “VOCI” con lo spettacolo finale “In Viaggio Per Itaca”. Un viaggio metaforico della vita che tratta dei contenuti che tutti possiamo condividere. Parliamo con ironia e leggerezza di amore, di lavoro, di memoria, di identità e dei ruoli multipli delle donne.

“Quando ti metterai in viaggio per Itaca

devi augurarti che la strada sia lunga,

fertile in avventure e in esperienze”. (Kostantino Kavafis)

Il percorso prevedeva la scrittura autobiografica/emotiva, e dunque il testo è scritto di partecipanti. Vorremmo, tramite il laboratorio teatrale, creare uno “spazio” di raccolta ed elaborazione della memoria personale, attraverso l’esplorazione di racconti autobiografici da condividere.

La possibilità di raccontare le proprie esperienze è un modo per uscire dall’anonimato, che ci permette di diventare individui unici e preziosi. Durante la pratica di percorsi simili abbiamo verificato l’immenso potenziale che si genera quando le persone hanno la possibilità di raccontarsi agli altri e “scoprire” la propria storia.

Durante il percorso, i partecipanti potranno esplorare il proprio vissuto così da cogliere le emozioni legate ai ricordi, alle difficoltà, alle esperienze condivise nelle relazioni interpersonali. Ogni uomo, ogni donna ha qualcosa di speciale dentro di sé, qualcosa che è sempre vivo e può essere evocato in qualunque momento, ed in qualunque momento condiviso. Perché ogni essere umano possiede un elemento fondamentale: la memoria.

Un’esperienza autentica che permetterà una vera e propria presa di coscienza collettiva.

Il teatro poi è’ un luogo d’incontro dove mettersi in gioco, esplorare le proprie capacità espressive, fare amicizia. Essere disposti a ridere, sognare, mettersi in gioco è una prova di grande e “invidiabile” maturità.

con: Claudio Betti, Maria Speranza Biordi, Anabella Cecchetti,

Antonella Chiaruzzi, Massimo Corbelli, Fabrizio Mittiga, Maria Rita Morganti, Antonella Neri, Isabella Pelliccioni, Isabella Tognarini, Elena Tomassoni.

DOMENICA 19 MAGGIO ORE 18

SALA TEATRO DEL CENTRO SOCIALE DI FIORENTINO

Con il patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura

in collaborazione con il Centro Sociale di Fiorentino