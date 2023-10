San Marino. Victor: Arlotti carica la squadra in vista del Ravenna

Sul Titano si respira l’aria di grande sfida, domenica la Victor San Marino giocherà il primo derby stagionale e lo farà contro il Ravenna capolista del Girone D di Serie D.

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Corticella, la quarta in campionato per i ragazzi di Stefano Cassani, è già l’ora di tornare in campo. Tra i protagonisti e tra i più impegnati in questo inizio stagione c’è sicuramente l’attaccante Scott Arlotti, al suo secondo anno con la maglia biancazzurra. “Arriviamo alla partita con il morale molto alto, dopo la sconfitta esterna a Carpi siamo stati bravi a riscattarci subito con una vittoria che ci ha dato fiducia e morale. Siamo consapevoli di essere un grande gruppo e di avere una rosa di assoluto valore, dimostrato anche dal fatto che contro il Corticella abbiamo cambiato sei undicesimi della rosa e abbiamo comunque fatto una prestazione di assoluto valore – prosegue -. Contro il Ravenna ci aspettiamo forse una delle partite più difficili che abbiamo affrontato fino ad ora, noi però siamo consapevoli di potercela giocare e volendo farlo come sempre”.

Il calendario impegnerà il Victor con altre due partite cruciali, dopo Ravenna ci sarà la trasferta contro il Mezzolara (1 novembre) e la partita in casa con l’Aglianese (5 novembre). “Sicuramente ci sarà tanto da dare a livello di energie fisiche e mentali, però siamo anche tranquilli perché in settimana ci alleniamo sempre bene e il gruppo è composto da ragazzi di qualità che hanno una grande voglia di giocare e tutti coloro che entrano riescono a dare una mano” ha commentato Arlotti.

Al Sandro Cabassi di Carpi è arrivato il primo gol per Scott Arlotti con la maglia della Victor San Marino in Serie D, l’attaccante con la numero 10 riflette sulle sensazioni provate in quell’istante: “Segnare è stata una grossa emozione, farlo in uno bello stadio e in una piazza così importante lo ha reso ancora più speciale. Speravo che potesse essere ancora più utile ai fini del risultato, purtroppo non è stato così”.

L’appuntamento per la sfida contro il Ravenna è fissato per domenica 29 ottobre alle ore 14.30 allo stadio di Acquaviva.

