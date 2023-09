San Marino. Victor: mercoledì il debutto in D contro il Fanfulla, capitan Sabba suona la carica

Siamo entrati nella settimana che porterà al debutto in Serie D per la Victor San Marino. Primo avversario nel Girone D sarà il Fanfulla, squadra lombarda, sul campo di Acquaviva mercoledì 13 alle ore 16.00.

Con il capitano Enrico Sabba, centrocampista classe 1998, il punto sulla condizione della squadra. “Arriviamo a questa partita pronti sia sotto l’aspetto fisico, visto che abbiamo affrontato due mesi intensi di preparazione con tante amichevoli che ci hanno preparato bene, sia sotto quello mentale perché siamo carichi e abbiamo tanta voglia di iniziare. Non vediamo l’ora di entrare in campo e metterci alla prova per capire a che puntiamo siamo e far capire agli avversari che possiamo dire la nostra anche in questa categoria”.

Il calendario ha messo di fronte alla Victor San Marino un avversario preparato e con alcuni anni di esperienza maturata in Serie D. Sabba si pronuncia così sugli avversari: “Mi aspetto una squadra molto ostica e organizzata, che avrà qualche elemento importante in grado di fare la differenza. Dal canto nostro, dovremo rimanere concentrati per tutti i novanta minuti di gioco e dovremo prestar molta attenzione ai dettagli, che potranno fare la differenza”.

C’è entusiasmo tra dirigenti, giocatori e staff tecnico per un debutto in Serie D che sarà storico per la Victor San Marino. “Man mano che ci avviciniamo alla partita la tensione e l’adrenalina cresce sempre di più, anche all’interno dello spogliatoio. Siamo un gruppo formato da tanti giovani, alcuni dei quali si affacciano a questa categoria per la prima volta ed è normale che ci sia tanta voglia di far bene. Da questa stagione mi aspetto una Victor che se la giocherà a viso aperto con tutti e non dovrà temere nessuno; siamo consapevoli che ci aspettano partite con squadre forti e piazze importanti ma noi non vogliamo farci intimorire” ha commentato Sabba.