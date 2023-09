San Marino. Victor, Sabba apre le danze, poi si fa espellere: ad Acquaviva termina 1-1 contro il Fanfulla

1° Giornata di Serie D Girone D 2023-2024

Victor San Marino 1-1 Fanfulla

Victor San Marino (5-3-2)

Pazzini; Bertolotti, Lombardi, Onofri, De Santis (7’st De Queiroz), Tommaso Benvenuti (38’st Giacomo Benvenuti); Lattarulo, Sabba, Lazzari (18’st Sollaku); D’Este (18’st Manara), Arlotti (11’st Morelli)

A disposizione: Gattuso, Gerboni, Sami, Haruna

Allenatore: Stefano Cassani

Fanfulla (3-5-2)

Libertazzi; Cabri, Bettoni (43’st Suardi), Premoli; Odalo, Cazzaniga, Bove (36’st Cappadonna), De Milato (11’st Latini), Spera (36’st Vezzani); Donnemma (28’st Eranio), Cucuzza

A disposizione: Carriello, Izzo, Vitanza, Kakou

Allenatore: Omar Allbertini

Arbitro: Roberto Carrisi della sezione di Padova

Assistenti: Boris Popovic – Francesco Colucci (sezione di Padova)

Ammoniti: 31’pt De Santis (V), 31’pt Cocuzza (F), 4’st Sabba (V),

Espulsi: 5’st Sabba (V) per doppia ammonizione

Marcatori: 9’pt rig. Sabba , 16’st Bove

STADIO DI ACQUAVIVA – La Victor San Marino inizia la sua Serie D con spirito combattivo e parte pressando alto i suoi avversari. L’occasione che spezza l’equilibrio arriva al minuto 8’ con D’Este si guadagna un calcio di rigore. Il capitano Enrico Sabba trasforma in maniera glaciale mandando pallone da una parte e portiere dall’altra. Ancora D’Este tra i più attivi, il numero 96 prova la botta da fuori al quarto d’ora, ma la sfera termina alta. Il primo timido tentativo del Fanfulla si registra al 28’ con il tiro di Donnemma che non desta preoccupazioni a Pazzini. Altra grande occasione per i ragazzi di Cassani con la palla tesa di Tommaso Benvenuti per il colpo di testa in tuffo d D’Este che trova la risposta di Libertazzi, che blocca in due tempi. Due chance nel giro di 60 secondi per la Victor: la prima con Lorenzo Lazzari che prova a metterla sul primo palo trovando la respinta in corner dell’estremo difensore avversario, poi dal calcio d’angolo Lombardi stacca di testa e la sfera fa la barba al palo più lontano. La chiusura di Lombardi pochi istanti più tardi vale un gol, con Donnemma che avrebbe messo a rete Cocuzza.

La ripresa della Victor non inizia nel migliore dei modi: Sabba in un minuto commette due falli da ammonizione e lascia i suoi in inferiorità numerica. I biancazzurri provano comunque ad attaccare e all’8’ vanno vicini al raddoppio con Tommaso Benvenuti, il colpo di testa finisce di poco a lato. L’occasione per gli ospiti arriva al 13’ direttamente da corner con colpo di testa di Bettoni che finisce alto. Il Fanfulla trova il pari con una magia di Bove che dai 20 metri lascia partire una conclusione che s’infila sotto l’incrocio. Pazzini superlativo in due occasioni su Cocuzza, la prima su punizione, mentre la seconda con colpo di testa ravvicinato deviato in angolo.

I ragazzi di Cassani stringono i denti fino al triplice fischio finale: la prima in Serie D si conclude con un punto guadagnato. Domenica 17 la Victor San Marino affronterà la Pistoiese.