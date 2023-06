San Marino. Violenta aggressione nel piazzale di una importante ditta di Faetano: camionista del Sud Italia colpisce un autista privato riminese

Una tranquilla giornata di lavoro si è trasformata in un incubo per un autista privato riminese che ha subito una violenta aggressione da parte di un camionista del Sud Italia nel piazzale d di una importante ditta di Faetano. L’episodio si è verificato ieri mattina, lasciando l’uomo con alcune costole rotte e numerose contusioni al volto.

Il giovane autista ha raccontato di essere arrivato alla ditta per effettuare lo scarico di merci. Giunto sul posto, ha notato che un’altra persona stava già svolgendo l’operazione, pertanto, si è messo in attesa del proprio turno. Poco dopo, è arrivato un camion guidato da un uomo di mezza eta, originario del sud Italia, che doveva effettuare anche lui lo scarico di merce.

Nonostante il magazziniere della ditta avesse chiaramente indicato al camionista del sudItalia che non era ancora il suo turno, quest’ultimo ha ignorato le istruzioni e ha iniziato a scaricare il carico. Il giovane autista di Rimini, indignato per la situazione, si è recato dal magazziniere per far presente la sua priorità e, in preda all’ira, ha pronunciato delle parole offensive nei confronti dei camionisti del sud.

Purtroppo l’autista riminese non poteva immaginare la violenta reazione che si sarebbe scatenata in seguito. Una volta terminato lo scarico, il camionista del sud si è diretto verso il giovane autista, che si trovava ancora nell’area di attesa. Senza alcun preavviso, ha iniziato ad aggredirlo fisicamente, colpendolo ripetutamente al volto e provocando numerose contusioni. La violenza dell’attacco ha causato la rottura di alcune costole dell’autista riminese, lasciandolo ferito e in condizioni di shock.

La persone presenti sul luogo dell’aggressione hanno prontamente separato i due uomini coinvolti. La Polizia Civile, giunta sul posto, ha avviato immediatamente i rilevamenti necessari per ricostruire l’accaduto. Fondamentale è stata anche la presenza di telecamere di sorveglianza, che hanno fornito importanti prove visive dell’aggressione.

L’autista riminese, che lavora per conto di una ditta di San Marino.