San Marino. VIP Viviamo in Positivo San Marino: aperti gli allenamenti per diventare volontario clown

VIP Viviamo in Positivo San Marino

Gli allenamenti di VIP Viviamo in Positivo San Marino sono ora aperti a chiunque voglia esplorare l’incredibile mondo del volontariato clown e diventare parte di questa magnifica realtà.

Provare, creare, immaginare, condividere, giocare, ascoltare e lasciarsi andare – VIP offre non solo un’occasione per formarsi al meglio, ma anche un momento in cui scoprire e imparare cosa significa davvero essere un clown volontario.