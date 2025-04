San Marino. Visita ad Amelia (TR), la città dove vive Terence Hill….di Luca Giacobbi

Nella giornata del 7 Luglio assieme al carissimo amico Oscar Cervellini e alle nostre rispettive consorti siamo stati a visitare la Città di Amelia in provincia di Terni dove vive Terence Hill. L’occasione davvero ghiotta, (per la quale ringrazio infinitamente il caro amico Marcello Vicini, autore dello strepitoso libro i fagioli erano uno schifo) era legata al fatto che nella serata del 6 Luglio si è intitolata una bellissima piscina all’aperto nel centro sportivo di Amelia al grandissimo Carlo Pedersoli in arte Bud Spencer. Erano presenti oltre a Terence anche suo figlio Jess Hill e in più Giuseppe Pedersoli e Cristiana Pedersoli figli di Bud Spencer.

Nel viaggio verso Amelia poi le indicazioni ci sono state fornite da Alessandro Pedersoli, figlio di Giuseppe e nipote del grande Bud. Ringraziamo la Sindaca di Amelia Dott.ssa Laura Pernazza che ha molto gradito la nostra visita da San Marino. Un ringraziamento speciale alle Forze dell’ordine e all’organizzazione dell’evento che ci ha consentito di fare video e poter regalare omaggi tipici Sammarinesi frutto del nostro straordinario artigianato locale.

Ringrazio Giuseppe e Cristiana per averci autografato le bellissime pergamene che Marcello Vicini ed Enrico Gualandra mi hanno voluto prestare per l’occasione. Una giornata storica che attendevo da 20 anni almeno. Per la cronaca Terence è titolare di una gelateria in cui ci siamo fermati che produce un gelato artigianale buonissimo.

Luca Giacobbi