San Marino. Visita dei Segretari di Stato Matteo Ciacci e Rossano Fabbri presso Technogym

Nella giornata odierna, i Segretari di Stato al Territorio e allo Sport, Matteo Ciacci e Rossano Fabbri, hanno visitato la sede di Technogym, azienda leader mondiale nel settore del fitness e del wellness, per esplorare una collaborazione strategica volta a coinvolgere San Marino.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per valutare l’avvio di un progetto ambizioso e multidisciplinare, mirato alla promozione del benessere e dello sport sul territorio sammarinese. L’obiettivo è trasformare San Marino in un modello internazionale di salute e qualità della vita attraverso una serie di iniziative innovative.

Durante la visita, i Segretari di Stato hanno avuto modo di confrontarsi con i vertici di Technogym su un piano d’azione che prevede:

•L’attivazione di servizi ed attività sportive nei parchi e negli spazi verdi di San Marino, per incentivare la pratica motoria e il contatto con la natura.

•La promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, accessibili a cittadini e turisti, capaci di valorizzare il patrimonio naturale e culturale del territorio.

•Iniziative per il benessere globale, integrando sport, educazione alla salute e attività di prevenzione, per fare di San Marino un punto di riferimento per il wellness a livello internazionale.

Il progetto si inserisce nel quadro di politiche territoriali e sportive volte a promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo, in linea con gli obiettivi globali di salute e benessere.

Segreterie di Stato al Territorio e allo Sport