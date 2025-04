San Marino. Visita del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini sul Titano

Il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, è salito oggi sul Titano, per un incontro politico-istituzionale, nell’ottica della proficua collaborazione vigente da anni in numerosi settori. Ad accogliere in mattinata a Palazzo Begni il Presidente Bonaccini è stato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, che si è intrattenuto in un primo colloquio privato, seguito da un articolato confronto alla presenza delle rispettive delegazioni che, da parte della Regione, annoveravano cinque Assessori con deleghe rientranti nei settori di collaborazione vigente.

Centrale è stata la necessità di aggiornamento dell’Accordo di collaborazione tra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia Romagna, fatto a Bologna il 10 giugno 2013, al fine di ricomprendere le nuove progettualità sviluppate nel tempo nei diversi ambiti di cooperazione, nonché i nuovi settori non menzionati nell’Accordo medesimo, quali le sinergie già avviate in ambito EUSAIR ( Strategia dell’Unione europea per la Regione Adriatico ionica) e, più in generale, i settori economico-sociali, turistico-ambientali e di progettualità europea, di reciproco interesse.

Il fulcro della positiva interlocuzione è stata la progettualità futura e la comune volontà di raggiungere ulteriori intese che possano offrire nuovi scenari di collaborazione, in vista della prossima firma dell’Accordo di Associazione; sottolineata da entrambi l’opportunità di ampliare l’ambito culturale, così come instaurare una stretta cooperazione con il nuovo Tecnopolo di Bologna, aperto ai settori chiave dei cambiamenti climatici, dell’intelligenza artificiale e della formazione accademica internazionale.

Beccari e Bonaccini hanno dunque proceduto alla firma di un documento di intenti, che rafforza la mutua volontà di approdare a risultati comuni a breve termine, e alla rapida definizione della rinnovata intesa bilaterale.

“La visita del Presidente Bonaccini ha rimarcato il rapporto storico, amichevole e collaborativo tra San Marino e la Regione Emilia Romagna – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari-. Abbiamo confermato la volontà di integrare il quadro giuridico esistente con la firma- auspicabilmente da realizzarsi a brevissimo termine- dell’Accordo del 2013 con l’integrazione delle numerose sinergie avviate nel periodo più recente in settori trainanti per lo sviluppo dei nostri territori. Stabilita una road map che rafforza e sviluppa la sinergica cooperazione in tutti i settori rappresentati dai membri della Giunta Regionale.”

“Tra Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino esistono solide relazioni, favorite non solo dalla continuità geografica, ma anche dalle comuni radici storiche e culturali- ha detto il Presidente Bonaccini-. Una proficua collaborazione in diversi settori che vogliamo rilanciare ulteriormente, anche nel quadro delle opportunità offerte delle politiche europee, per promuovere uno sviluppo sempre più di qualità e sostenibile, a beneficio dei nostri territori e delle nostre comunità. Per l’Emilia-Romagna un impegno che continua in Europa e nel mondo, per rafforzare il posizionamento internazionale della nostra regione, lanciare ponti e promuovere il dialogo”.

San Marino, 13 marzo 2024/1723 d.f.R.