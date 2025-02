San Marino. Visita ufficiale del Segretario di Stato per gli Affari Esteri nel Principato del Liechtenstein

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, accompagnato da una Delegazione Diplomatica, è oggi in visita ufficiale a Vaduz, su invito delle Autorità Istituzionali del Liechtenstein.

Si tratta della prima visita del Segretario di Stato Beccari nel Principato, che fa seguito a quella che i Rappresentanti del Liechtenstein hanno svolto lo scorso 30 gennaio nella Repubblica di San Marino.

Nel pomeriggio, presso il Palazzo del Governo, il Segretario di Stato Beccari è stato accolto dal Primo Ministro e Ministro degli Affari Governativi Generali e delle Finanze del Principato del Liechtenstein, S.E. Daniel Risch, accompagnato dal Ministro degli Affari Esteri, Educazione e Sport, S.E. Dominique Hasler, con i quali si è intrattenuto in un colloquio privato, poi allargato alle rispettive Delegazioni per una più ampia disamina dei temi propri del rapporto bilaterale e del comune impegno in ambito multilaterale nei rispettivi ambiti di competenza.

L’incontro ha offerto l’opportunità al Segretario di Stato Beccari di confermare l’attuale stato d’avanzamento delle procedure tese al perfezionamento dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea, dal quale è emerso un rinnovato pieno sostegno da parte del Principato. Manifestato, da parte sammarinese, l’interesse a ricercare con il Liechtenstein forme di collaborazione tecnica, scambio di conoscenze ed esperienze, relativamente al recepimento e alla successiva implementazione dell’acquis comunitario.

Non è mancato uno scambio di vedute allargato alle sfide attuali che incombono sulla comunità internazionale, e il ruolo dei piccoli Stati in uno scenario globale di sempre maggiore complessità.

“Gli incontri svolti nel Principato del Liechtenstein – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari- hanno rimarcato il forte interesse a mantener viva la collaborazione a livello politico- istituzionale, affinché possano individuarsi congiuntamente forme di cooperazione più stringenti in ambito bilaterale e multilaterale. San Marino e Liechtenstein sono oggi ancora più vicini e solidali e si prestano vicendevole sostegno nelle principali sfide che oggi ci accomunano.”

Oggi il Segretario Beccari sarà ricevuto, in visita di cortesia, da Sua Altezza Serenissima il Principe Ereditario Alois.