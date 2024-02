San Marino. Vo.Ci. nei Castelli: Mercoledì 13 Marzo, ore 20:45, Sala Joe Cassar di Borgo Maggiore

Come da Art. 2 dello Statuto della Associazione:

_”Vo.Ci. nei Castelli” riunisce in associazione tutte le persone fisiche che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio della Repubblica di San Marino e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e degli ospiti.

_”Vo.Ci. nei Castelli” non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma diretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, di cui all’art.16 della Legge, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell’ambito delle attività di promozione ed utilità sociale.

_”Vo.Ci. nei Castelli” può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come, a solo titolo esemplificativo, l’edizione e la pubblicazione di varia natura, installazioni fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l’organizzazione nella Repubblica di San Marino (o collaborazione all’estero) di eventi idonei al raggiungimento dell’oggetto sociale.

_”Vo.Ci. nei Castelli” può cooperare con altre associazioni aventi lo stesso scopo sociale.

_”Vo.Ci. nei Castelli” è apolitica, apartitica e aconfessionale e non ricade in alcuna delle esclusioni di cui all’art.3, comma 2, della Legge.