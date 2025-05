San Marino, volley. La Titan Services chiude il campionato con una sconfitta: 0-3 contro l’Acerboli Santarcangelo

Si conclude con una sconfitta la stagione della Titan Services San Marino nel campionato di Serie D femminile di volley. Mercoledì 7 maggio, al Pala Casadei di Serravalle, le sammarinesi sono state superate 0-3 (21-25, 21-25, 23-25) dall’Acerboli Santarcangelo nell’ultima giornata di campionato.

«Una prestazione sotto le righe – commenta l’allenatore Stefano Sarti – abbiamo giocato bene solo a tratti, ma nel complesso non è stata una buona prova. Speravamo di chiudere il campionato in modo diverso, magari con qualche punto in più. Purtroppo, la stagione è stata segnata da numerosi infortuni, che ci hanno impedito di trovare equilibrio e continuità».

Anche nell’ultima gara, la Titan Services ha dovuto fare a meno dell’opposto Federica Tura e del libero Alice Pasolini, entrambe indisponibili. «Una vittoria non avrebbe cambiato di molto la classifica – aggiunge Sarti – ma avrebbe dato morale in vista dei prossimi impegni con la Nazionale».

Tabellino Titan Services

Ricci 5, Ghinelli 10, Pedrelli 10, Muccioli 2, Menicucci 1, Guerra 3, Tiezzi 2, Stefanelli 1, Benvenuti 1, Zanotti (L1).

Non entrate: Tassi Pistarelli, Casali (L2).

Allenatore: Stefano Sarti

Classifica finale Serie D femminile