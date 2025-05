San Marino. Volley. Serie B/ PromoPharma ok a Loreto. Serie D femm./ La Titan Services sul Cesena al tie-break

Serie B masch. Novavolley Loreto – PromoPharma San Marino 0 a 3 (19/25 22/25 23/25). Arbitri: Valeria Montauti (1° arbitro) e Andrea Pallotti (2°). Sesta vittoria consecutiva della PromoPharma che domenica 9 febbraio, nel posticipo della 15esima di campionato, ha vinto in trasferta sul parquet della Novavolley Loreto per 3 a 0. Un risultato netto, dopo una partita giocata con molta intelligenza e carattere. “I ragazzi hanno giocato i primi due set in maniera esemplare sia dal punto di vista tecnico, sia da quello tattico. – Spiega a fine match Marco Ricci, coach dei sammarinesi. – Nel terzo, eravamo sotto di 5 al 22/17. Eravamo partiti male ma da quel momento in poi abbiamo recuperato, giocando un bellissimo finale di set, dimostrando grande carattere. Tatticamente parlando siamo stati molto precisi a muro, bravi nella correlazione muro/difesa e siamo riusciti sia a mettere in difficoltà la loro ricezione, sia a limitare Torregiani, l’opposto che è il loro terminale d’attacco principale. Insomma, siamo riusciti a fare tutto quello che ci eravamo prefissati. Sono molto contento per i miei giocatori che hanno disputato una partita attenta, senza mai perdere la pazienza nel costruire il nostro gioco”.

Tabellino Loreto. Marchetti, Martusciello, Vecchietti 5, Zazzarini 3, Campana 4, Torregiani 18, Alessandrini 12, Ujkaj 4, Sassi 5, Dignani (L1), Nobili 3. N.E. Toccaceli, Papa (L2). Ace 1. Battute sbagliate 11. Muri punto 6. All. Gervasio Iurisci.

Tabellino PromoPharma. Kiva 11, Frascio 11, Rondelli, Bernardi 5, Rizzi (L1), Muccioli, Ricci, Marcoionni 6, Bernacchini 12. N.E. Carigi, Volpinari, Conti, Bacciocchi (L2), Borghesi. Ace 3. Battute sbagliate 6. Muri punto 11. All. Marco Ricci.

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 39, Sab Group San Mauro Pascoli 36, Paoloni Macerata 32, Novavolley Loreto 29, Sir Safety Umbria Academy Assisi 29, Sabini Castelferretti 28, PromoPharma 26, Querzoli Forlì 20, Volley Game T-Trade Falconara 18, Battistelli Real Bottega 16, Novavetro San Severino Marche 15, Montorio Teramo 14, Prime Cleaning Riccione 10, Romagna Banca Bellaria 3.

Prossima partita (giornata 16). PromoPharma San Marino – Romagna Banca Bellaria: Sabato 15 febbraio alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femm. Titan Services San Marino – Bcc Romagnolo Cesena 3 a 2 (25/22 26/24 22/25 21/25 15/12). Dopo la vittoria in trasferta di sabato primo febbraio, arriva un’altra vittoria per la Titan Services contro la Bcc Romagnolo Cesena. Vittoria di tutto rispetto vista la dura battaglia con le cesenati che si è conclusa al tie-break dopo che le sammarinesi si erano trovate in vantaggio per due set a zero. “Partita molto spettacolare, giocata a viso aperto, con tutte le giocatrici in campo che volevano vincere. – Sintetizza coach Stefano Sarti a fine match. – Nel primo set siamo sempre stati avanti noi nel punteggio e l’abbiamo portato a casa con relativa tranquillità. Nel secondo siamo andate sotto 1/6 e abbiamo dovuto rincorrere fino al 24 pari annullando un loro set ball e chiudendolo con un muro di Tiezzi sul posto 4. Cesena, a quel punto, ha cambiato il palleggiatore e rinforzato la ricezione. Nel terzo parziale abbiamo perso il libero e capitano Alice Pasolini per infortunio ed è entrata Margherita Grossi, bravissima, ma la squadra ha dovuto trovare nuovi equilibri. Nel tie-break, siamo stati noi a cambiare palleggiatore: siamo partite bene e l’abbiamo gestito. Questa è la nostra seconda vittoria consecutiva: ci stiamo esprimendo bene e anche chi sale dalla panchina dà il suo contributo. Questa può essere una partita che ci può dare morale, visto il valore dell’avversario”.

Tabellino Titan Services. Stefanelli 3, Grossi (L2), Ghinelli 13, Menicucci 4, Pasolini (L1), Ricciotti 9, Tura 17, Guerra 9, Ricci 11, Pedrelli 4, Stimac, Tiezzi 3. N. E. Rossi, Benvenuti. All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Ke Car Rimini 36, Fenix Energia Faenza 33, Idea Volley Bellaria 27, Retina Cattolica 24, Unica Volley Rimini 20, Alfonsine 19, Bcc Romagnolo Cesena 19, Titan Services 18, Acerboli Santarcangelo 16, Figurella Rimini 12, Fusignano 10, Mosaico Ravenna 0.

Prossima partita (giornata 14). Figurella Rimini – Titan Services San Marino: sabato 15 febbraio alle 19 a Rimini.

Nelle foto: PromoPharma e Titan Services festeggiano dopo le rispettive vittorie.

San Marino, 9 febbraio 2025

