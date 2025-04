San Marino. Volley, Serie D femminile: Titan Services battuta ad Alfonsine, ma spiccano due esordi promettenti

Sconfitta per la Titan Services femminile nel recupero della penultima giornata di Serie D, giocato mercoledì 16 aprile sul campo dell’Alfonsine. Le sammarinesi, prive all’ultimo minuto di due pedine chiave come Tura e Pedrelli, si sono arrese con un netto 3-0 (25/21, 25/14, 25/20), ma non senza lasciare qualche segnale positivo.

Emergenza e inesperienza, ma anche coraggio

La formazione scesa in campo era giovanissima e poco rodata, come sottolineato a fine gara da coach Stefano Sarti: «Abbiamo provato a fare il nostro, ma le difficoltà erano evidenti. Non abbiamo avuto tempo per prepararci, ma devo comunque fare i complimenti alle più giovani». Spiccano in particolare gli esordi assoluti di Sarasini e Benvenuti, classe 2011 e 2010: «Due giovanissime che si sono ben comportate – ha aggiunto l’allenatore – e che rappresentano il futuro di questa squadra».

La partita

Il punteggio finale non lascia spazio a repliche, ma i parziali raccontano di una Titan Services capace comunque di strappare punti e momenti di gioco, pur senza la possibilità di organizzare schemi rodati. Benvenuti chiude con 7 punti, Sarasini e Muccioli con 5, Ricci top scorer con 9.

Tabellino Titan Services: Grossi (L1), Ricci 9, Ghinelli 2, Benvenuti 7, Guerra 2, Menicucci 2, Tiezzi, Stefanelli 2, Sarasini 5, Muccioli 5, Tassi Pistarelli 3. N.E. Pasolini (L2). All.: Stefano Sarti.

La classifica e l’ultima sfida

A una giornata dal termine della stagione, la Titan Services occupa la settima posizione con 28 punti, seguita a ruota dal Cesena e dal Figurella. In testa, la Vtr Ke Car Rimini comanda con 54 punti.

Ultimo appuntamento stagionale sabato 26 aprile alle 20:45, al PalaCasadei di Serravalle, dove le ragazze di coach Sarti affronteranno l’Acerboli Santarcangelo nell’ultima giornata di campionato.