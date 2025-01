San Marino. Volontariato in fiera: 14 Settembre 2024 a Serravalle

In data odierna, 21 Giugno 2024, si è tenuta la prima conferenza stampa inerente all’evento ”Volontariato in fiera”, mostra dell’associazionismo sammarinese (e non), con finalità sociali, solidaristiche e senza scopo di lucro, che si terrà in data 14 Settembre 2024, nel Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle (piazzale Multieventi), in occasione della quarta edizione della manifestazione “Tuttavia… che spettacolo!”.

L’evento nasce con l’intento di sensibilizzare la comunità sull’importanza del volontariato e del prendersi cura dell’interesse comune. Durante la fiera, le attività, gli spettacoli, i dibattiti, le dimostrazioni pratiche che si susseguiranno saranno numerosissimi ed adatti a tutte le età; le nuove generazioni sono particolarmente invitate a partecipare, poiché in esse risiede il vero futuro del volontariato!

I rappresentanti di tutte le associazioni aderenti all’iniziativa, colgono, inoltre, l’occasione per invitare tutte le attività inerenti al volontariato, sammarinesi e non, a partecipare a questa prima edizione di “Volontariato in fiera”.

Tutte le informazioni inerenti all’adesione all’evento verranno fornite inviando una mail all’indirizzo [email protected] oppure contattando la referente Rossi Gabriella al numero +393371010500.

Le associazioni che hanno aderito e che sostengono l’iniziativa ad oggi sono: Associazione Sportiva e Culturale Sordi Sammarinesi (ASCSS), Aquabike, Unione Sammarinese Trasporto Ammalati a Lourdes (USTAL), Viviamo in Positivo (VIP), Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla (ASSM), Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica (AGEOP Ricerca Odv), Confederazione Sammarinese del Lavoro (CSDL), Attiva-Mente, il Melograno, San Marino for the Children, Fondazione Centro Anch’io, Lettori con la valigia, Associazione Pompieri Senza Frontiere-Unità Cinofile da Soccorso, Associazione Volontari Sammarinesi Sangue e Organi (AVSSO), Carità senza Confini, Volontari Civici nei Castelli (Vo.Ci.), Volontari Protezione Civile San Marino- IO NON RISCHIO, Associazione Sammarinese per la lotta contro le Leucemie ed Emopatie Maligne (ASLEM).

Vi aspettiamo numerosi!