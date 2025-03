San Marino. Votanti esteri. Rappresentanti della Coalizione Libera/PS – PSD, di Demos, Repubblica Futura, Domani Motus Liberi e Rete dai Capitani Reggenti

Rappresentanti della Coalizione Libera/PS – PSD, di Demos, Repubblica Futura, Domani Motus Liberi e Rete si sono rivolti ai Capitani Reggenti nella giornata di ieri, denunciando quella che ritengono una forzatura da parte del Segretario agli Interni. Quest’ultimo stava valutando di autorizzare il corpo consolare al rilascio di documenti per i neo-sammarinesi residenti all’estero, al fine di consentire loro l’esercizio del voto.

In risposta alla questione, Gian Nicola Berti, in accordo con il collega agli Esteri Luca Beccari, ha informato i Capi di Stato riguardo una proposta alternativa: potenziare l’Ufficio di Stato Civile con ulteriori postazioni per il rilascio di documenti di riconoscimento. Non si esclude anche l’eventuale incremento del personale per supportare tale potenziamento.

Con questa proposta, le forze politiche coinvolte sperano di superare l’ostacolo presentato. Ora attendono la commissione elettorale del 29 maggio per ulteriori sviluppi. Una volta che la proposta sarà approvata, le forze politiche saranno informate sulle procedure adottate.