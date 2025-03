San Marino. Votanti Esteri. Segretario Interni Gian Nicola Berti sui cittadini esteri: ”Incremento 4-5.000 persone. Intasamento Ufficio Stato Civile per documenti, necessario dirottarli Ufficio Stranieri Gendarmeria”

Il Segretario agli Affari Interni Gian Nicola Berti replica alle critiche sollevate da Rete a proposito della sua proposta di demandare al Corpo Consolare la possibilità di rilasciare documenti utili, ai residenti all’estero, per poter votare. “Continuo a ricevere segnalazioni da parte di nostri concittadini all’estero che vorrebbero venire a votare ma sono privi di documenti. Aprendo ‘book pa’ e andando sulla sezione dello Stato Civile ci si rende conto che è tutto occupato fino al 9 giugno. Conseguentemente è presumibile, alla luce di tutte le sanatorie di cittadini esteri fatte sulla base della legge portata da Elena Tonnini, di Rete, che avremo un incremento di aventi diritto di 4-5.000 persone…Verranno tutte a votare? Non lo sappiamo…Molto probabilmente verrà a votare, come nelle precedenti tornate elettorali, circa il 15%..Essendo diventati sammarinesi da poco tempo, molti di loro non avranno un documento di riconoscimento per poter votare….Conseguentemente andranno tutti insieme allo Stato Civile per cercare di ottenere un documento…Sappiamo già che si creerà un disservizio. Da un lato cercheremo quindi di prevenire, se possibile, utilizzando il Corpo Diplomatico, per identificare queste persone e dargli un documento sammarinese, come prevede la legge. In alternativa, per coloro che arriveranno, comunque, a San Marino senza un documento, abbiamo – insieme alla Segreteria agli Esteri – ragionato sulla possibilità, in presenza di intasamento allo Stato Civile, di dirottarli all’Ufficio Stranieri della Gendarmeria perché possano in quella sede fare dei documenti di identificazione sammarinesi e se necessario, coinvolgere la Polizia Civile che possa fare la stessa cosa. Se poi il dirigente dello Stato Civile fosse in grado – ma purtroppo ho dei dubbi – di risolvere il problema da sola: benissimo, noi siamo molto contenti. Però la sensazione che abbiamo è che non si sia posta fino ad oggi, nemmeno il problema”. SAN MARINO RTV.