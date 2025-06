San Marino. Votazione a favore della Palestina alla 135ª Conferenza Internazionale del Lavoro di Ginevra

San Marino – 5 giugno 2025. Dal 2 Giugno, giornata di apertura dei lavori, le centinaia di Delegati e Delegate di Governi, Imprenditori e Sindacati che partecipano alla 135ª Conferenza Internazionale del Lavoro OIL/OIT di Ginevra in rappresentanza di 187 Paesi, si stanno confrontando con un approfondito dibattito su importanti temi di rilevanza sociale, politica ed internazionale, sia all’interno della sessione plenaria che nelle varie Commissioni. Ai lavori della prima settimana partecipa, in rappresentanza del sindacato sammarinese, il Responsabile dei rapporti internazionali della CDLS, Gianluigi Giardinieri. Nella settimana che andrà dal 9 al 13 Giugno (data di fine dei lavori), parteciperanno ai lavori Simona Zonzini, Segretario Confederale della CSdL e Samantha Santagada, Funzionario Federazione Servizi e Commercio dell’USL.

“La mattinata odierna – interviene Gianluigi Giardinieri – è stata caratterizzata dal dibattito in sede plenaria riguardante la Risoluzione (contenuta nell’appendice III al documento GB.352/INS/9) che prevede di allineare i diritti e i privilegi della Palestina all’interno delle riunioni dell’ILO, in conformità con quanto disposto dalla Risoluzione ES-10/23 del 10 maggio 2024 dell’Assemblea Generale dell’ONU.”

Precisa Giardinieri: “il dibattito in sede di riunione plenaria si è articolato nel corso dell’intera mattinata ed ha fatto seguito ad analogo confronto avvenuto nel Comitato Affari Generali (General Affairs Committee) in data 2 giugno. Tra gli interventi che si sono susseguiti, vanno evidenziati quelli del Qatar (a nome del gruppo Arabo), Egitto, Arabia Saudita, Pakistan (a nome del Gruppo Islamico), Marocco, Francia: tutti si sono espressi in favore di questa Risoluzione storica. Israele è intervenuto per opporsi all’adozione della Risoluzione e ha richiesto – invece di approvare la Risoluzione per acclamazione – di effettuare una specifica votazione elettronica. Gli Stati Uniti, intervenuti subito dopo, hanno supportato Israele nella richiesta della votazione elettronica.

La Palestina ha ringraziato tutti gli Stati intervenuti in suo supporto ed ha evidenziato che il voto favorevole consentirà alla Palestina una partecipazione attiva all’ILO. Da sottolineare che durante l’intervento di Israele, i Delegati e le Delegate di molti Paesi hanno lasciato la sala plenaria in segno di protesta per quanto sta avvenendo nei confronti della popolazione palestinese della Striscia di Gaza.”

A seguito dell’amplissimo consenso e supporto alla Risoluzione pro Palestina da parte dei presenti, il Presidente della riunione Plenaria ha nuovamente proposto di adottarla senza ricorrere ad un voto esplicito. Gli Stati Uniti e Israele, hanno nuovamente reiterato la loro volontà di richiedere una votazione esplicita. In seguito a ciò la Presidenza ha comunicato che la Risoluzione sarà oggetto di specifica votazione elettronica.

“Va sottolineato – precisa Gianluigi Giardinieri – che, in maniera unanime, l’intera delegazione tripartita sammarinese ha espresso un convinto voto a favore alla Risoluzione pro Palestina. La votazione elettronica è stata aperta il 5 Giugno ed il risultato finale verrà comunicato dal Presidente della riunione Plenaria del 6 Giugno. Visto l’amplissimo consenso delle Delegazioni presenti, si auspica l’adozione della Risoluzione a favore della Palestina con una larghissima maggioranza.”

Nel corso della mattinata si sono svolte anche le votazioni su sette emendamenti che riguardano la “Convenzione sul Codice del Lavoro Marittimo” del 2006: anche in questo caso è stata necessaria una votazione elettronica ed è stato espresso un voto favorevole agli emendamenti proposti.

Il dibattito ed il confronto, anche nelle Commissioni, procede in maniera approfondita e partecipata: nella prossima settimana continueranno gli interventi di Delegate e Delegati di Governi e delle parti sociali in sede plenaria e dovrebbero essere definite delle altre importanti votazioni su alcune Risoluzioni di grande rilevanza globale per il mondo del lavoro.

Ufficio Stampa CDLS