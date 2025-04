San Marino. W&D Racing Team due volte a punti nella prima del PaulRicard della GT4 European Series Powered by Rafa Racing Club

IN FRANCIA UN FINE SETTIMANA POSITIVO PER L’EQUIPAGGIO FORMATO DA PAOLO E DAVIDE MELONI San Marino, 15 aprile 2025 Un week-end regolare e indubbiamente proficuo, quello del Paul Ricard per il W&D Racing Team. Il primo degli appuntamenti della GT4 European Series powered by RAFA Racing Club ha visto Paolo e Davide Meloni (padre e figlio) andare a punti in entrambe le gare, confermandosi tra i protagonisti della Pro-Am. In Francia padre e figlio hanno ottenuto con la BMW M4 GT4 G82 un miglior settimo posto di classe nella seconda gara di domenica, dopo avere concluso ottavi in Gara 1. “Un fine settimana positivo, in cui siamo riusciti a portare a casa dei punti, tenendoci sempre fuori dai guai, cosa quest’ultima assolutamente non scontata soprattutto durante la prima gara – ha commentato Davide – Gara 2 ha invece raccontato un’altra storia, dal momento che ci siamo schierati con le rain e poi ha smesso di piovere. Così sulla griglia di partenza siamo tornati alle gomme slick. Mio padre ha fatto un primo stint di guida cauto, nonostante sia stato coinvolto all’inizio in un contatto. Assieme abbiamo comunque completato una bella rimonta, che ci ha consentito di chiudere settimi di classe“. In Gara 1 Davide aveva gestito bene il primo stint, mantenendo un passo costante. Paolo ha invece guidato nella seconda parte, chiudendo appunto ottavo della Pro-Am. Nella seconda e concitata gara, con la pista resa insidiosa dalla pioggia caduta poco prima del via e le gomme da asciutto, Paolo ha subìto un contatto nel suo turno di guida iniziale che ci gli fatto perdere terreno, ma ha comunque posto le basi per una solida rimonta. Rimonta che è stata completata da Davide fino al traguardo, chiudendo in P7 di categoria e portando a casa altri punti preziosi. Due gare pertanto in risalita per l’equipaggio sammarinese, che aveva terminato nell’ordine le due qualifiche in nona e tredicesima posizione. Dopo il round numero uno dei sei del calendario 2025, Paolo e Davide Meloni hanno adesso dieci punti in totale. Il prossimo appuntamento è in programma il 17 e 18 maggio, quando la serie di SRO Motorsports approderà sul circuito olandese di Zandvoort.