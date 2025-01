San Marino. W&D Racing Team pronto per la sfida di Spa

Francorchamps, 25 giugno 2024 Paolo e Davide Meloni affrontano questo fine settimana il terzo dei sei doppi round della GT4 European Series powered by RAFA Racing. Padre e figlio, che da quest’anno formano un equipaggio fisso sulla BMW M4 G82 schierata dal W&D Racing Team, dopo avere disputato in coppia gli ultimi due appuntamenti dello scorso anno, sono pronti a scendere in pista su uno dei circuiti più affascinanti e impegnativi dell’intero calendario. Sugli oltre sette chilometri del tracciato belga, nella stessa settimana della 24 Ore di Spa, l’equipaggio della squadra sammarinese vi giunge dopo un inizio di stagione sicuramente complicato al Paul Ricard e Misano, che ha visto entrambi raccogliere fino ad ora solo un miglior quinto piazzamento della classe Pro-Am in occasione della tappa d’apertura. A Spa il più giovane Davide vi ha già corso nella stessa serie lo scorso anno, in quella circostanza alternandosi al volante della vettura bavarese con Max Tresoldi, mentre Paolo conosce bene il circuito delle Ardenne, che rappresenta un pezzo importante della storia del motorsport mondiale. Uno degli elementi caratterizzanti di questo terzo round, che segna anche il giro di boa del campionato prima della volata conclusiva di Hockenheim (a luglio), Monza e infine Jeddah, sarà il numero di equipaggi al via. Con uno schieramento che quest’anno tocca il numero di 57 auto, per un totale di 11 differenti marchi rappresentati, la tappa belga si prospetta quanto mai interessante. Intenso il programma del fine settimana, che inizierà fin da giovedì con il primo dei due turni di un’ora ciascuno di prove libere a partire dalle 13, mentre la seconda sessione scatterà alle 18.30. Le due qualifiche di 20 minuti prenderanno il via venerdì alle 11.15 e alle 11.45. La prima delle due gare di 60 minuti si svolgerà sempre venerdì in notturna, con il verde alle 21.10. Gara 2 scatterà infine sabato a mezzogiorno. Entrambe le gare verranno trasmesse in live streaming al seguente indirizzo: www.gt4europeanseries.com/ watch-live