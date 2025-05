San Marino. Weekend complicato a Zandvoort per il W&D Racing Team

IL SECONDO APPUNTAMENTO DELLA GT4 EUROPEAN SERIES POWERED BY RAFA RACING CLUB PORTA MENO DEL PREVISTO A PAOLO E DAVIDE MELONI

Un fine settimana complicato quello di Zandvoort, in cui sono state tante le cose ad andare per il verso sbagliato. Ad aggiungersi in questa occasione è stata anche una buona dose di sfortuna, che ha impedito a Paolo e Davide Meloni di raccogliere quanto si erano prefissati dopo avere incamerato nel precedente round del Paul Ricard i primi punti della stagione.

Sul circuito olandese che ha ospitato il secondo dei sei doppi appuntamenti della GT4 European Series powered by RAFA Racing Club, l’equipaggio del W&D Racing Team formato da padre e figlio non è riuscito ad ottenere un risultato di rilievo.

Ottavi nella classe Pro-Am in Gara 1 con la loro BMW M4 GT4 G82, nella seconda gara di domenica Paolo e Davide Meloni avevano subito evidenziato un ottimo passo, puntando a un risultato nelle posizioni più avanzate.

Ad avviarsi in Gara 2 è stato Paolo, il quale ha completato un buon primo stint di guida prima di effettuare la sosta e lasciare il volante a Davide. Quest’ultimo, quando è salito in macchina, nel suo out lap ha avuto un problema inaspettato ad una gomma, rimanendo praticamente sulla tela.

Un problema che si è verificato senza un’apparente causa e che lo ha costretto a compiere un ulteriore pit-stop, con il risultato finale definitivamente compromesso.

Adesso si guarda pertanto al prossimo round, che è anche l’appuntamento clou di tutta la stagione facendo tappa sull’affascinante tracciato belga di Spa-Francorchamps alla fine di giugno, nella stessa settimana della 24 Ore.