San Marino. Wild card per le qualificazioni ai riminesi Manuel Mazza e Alberto Bronzetti, con cui la Federtennis Sammarinese stipula anche un accordo di collaborazione

Nell’appetitoso menu proposto dagli Internazionali di Tennis San Marino Open ci sarà spazio anche per i gusti dei numerosi appassionati locali. Oltre agli attesi protagonisti del tabellone principale del Challenger ATP 125 (montepremi € 181.250) in programma dal 14 al 20 luglio sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, con ampia rappresentanza di giovani talenti del panorama italiano e internazionale, già nelle qualificazioni che scatteranno domenica 13 luglio ci sono alcuni “osservati speciali”.

Si tratta in particolare dei riminesi Manuel Mazza e Alberto Bronzetti, per alcuni aspetti considerabili due “fedelissimi” del tradizionale appuntamento nel cuore dell’estate, ai quali la Federazione Sammarinese Tennis che organizza l’evento ha deciso di assegnare una wild card per le qualificazioni, con l’auspicio che possano confermare anche sul Titano il loro positivo momento di forma. In particolare Mazza, 25 anni, a metà giugno si è aggiudicato il torneo ITF M25 di Cattolica mettendo in fila una serie di avversari meglio classificati di lui nel ranking mondiale ATP, un successo che segue da vicino il titolo conquistato un paio di settimane prima nel M15 di Caltanissetta e i quarti di finale raggiunti nel M15 di Messina. Dal canto suo il 27enne Bronzetti (cugino dell’azzurra Lucia, nata appena sette mesi dopo, sempre nel 1998), dopo aver colto uno scalpo eccellente in febbraio come quello del tedesco Justin Engel nelle qualificazioni del Challenger ATP di Manama (Bahrain), sempre a metà giugno ha raggiunto i quarti nel torneo ITF M15 di Mungia Laukariz, nei Paesi Baschi, per poi dettare legge nell’Open del Mare Pineta a Cervia e giungere in finale in quello dell’Ippodromo Cesena, fermato solo dall’amico Mazza nel “derby” del Tennis Club Viserba.

Mazza (il cui padre Marco, suo allenatore, come maestro ha lavorato per anni nell’antica Repubblica) e Bronzetti hanno recentemente avviato una collaborazione tecnico sportiva con la FST che prevede la loro presenza sui campi del Centro Tennis di Montecchio e la possibilità di rappresentare la Federazione nelle competizioni di carattere internazionale.

La speranza dei tifosi romagnoli è comunque di vedere tra i tennisti a caccia di un posto nel main draw anche altri beniamini locali come il riccionese Alessandro Pecci, i ravennati Enrico Dalla Valle e Federico Bondioli, o il cesenaticense Francesco Forti.

BIGLIETTI – I biglietti per assistere alle sfide degli Internazionali di Tennis San Marino Open saranno acquistabili nella biglietteria del Centro Tennis, aperta nelle giornate del torneo a partire da un’ora prima dell’inizio delle partite (prezzo: da lunedì 14 a giovedì 17 luglio 20 euro, da venerdì 18 a domenica 20 luglio 30 euro). Acquistabile anche l’abbonamento per tutto il torneo ad un prezzo di 100 euro.

IL SUPPORTO DEI PARTNER

Gli Internazionali di Tennis San Marino Open sono organizzati dalla Federazione Sammarinese Tennis con il patrocinio e il contributo delle Segreterie di Stato allo Sport e al Turismo e del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

L’evento beneficia del fondamentale supporto di numerosi e prestigiosi partner: Passepartout, BP Overview, partner Expert di Passepartout, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, FITP, Giochi del Titano, Welcome Hotel, BKN301, Zenith, Ciacci, San Marino Aircraft e Tim San Marino.

Il torneo gode, inoltre, della copertura, in qualità di media partner, San Marino RTV.

Si ringraziano, inoltre, Audi Reggini, fornitore ufficiale delle auto del torneo e Dunlop, fornitore ufficiale delle palle da gioco; infine, per il prezioso supporto tecnico, i partner Uebba, Seriset e inFisio.

