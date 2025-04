San Marino. Winter Cup U19: Beccari riprende Malta, che poi scappa fino al 3-1

Trova di nuovo il gol la Nazionale Under 19 alla Winter Cup di Pore?, anche se è Malta a prendersi gli ultimi tre punti che erano in palio ieri mattina. Il primo tempo viaggia a lungo sui binari del perfetto equilibrio; a spezzarlo è il tiro dalla distanza di Felice che, complice una deviazione, vale il vantaggio maltese a meno di 19 secondi dalla sirena di metà gara. Alla ripresa dei giochi la Nazionale sammarinese impiega pochissimo per riportarsi sulla linea di galleggiamento. Beccari mette il piede sull’angolo calciato forte da Dolcini e, nonostante la marcatura stretta di Vella, batte l’estremo maltese e diventa il secondo marcatore sammarinese nel torneo dopo lo stesso Dolcini, che pochi giorni prima aveva infilato la porta della Romania. Malta impiega poco tempo per riorganizzarsi. In capo a 4’ (effettivi) ritrova il vantaggio con la sfortunata deviazione di Lotti sulla palla calciata forte al centro da Coulaud. Il 2-1 “tira” anche il 3-1, che arriva a stretto giro di posta. Tutto nasce da un calcio d’angolo battuto in maniera non eccellente ma riciclato con maestria da Coulaud, che arma il destro di Essien Borg, impreciso come tiro ma perfetto come assist per Felice, del tutto impossibilitato – a porta vuota – a mancare il punto della doppietta.

Futsal Week U19 Winter Cup | Malta – San Marino 3-1

MALTA

Trajkoski, E. Borg, Suda, Abo Assaf, Fenech

A disposizione: S. Borg, Cortis, Buhagiar, Vella, Coulad, Gauci, Felice, Abela, Radojevi?, Spiter

Allenatore: Carlo Sciciuna

SAN MARINO

Forcellini, Fantini, Beccari, Andolina, Dolcini

A disposizione: Lotti, L. Fortunati, Crescentini, Biordi, Mularoni, Laglia, Flammini, S. Fortunati, Amici

Allenatore: Matteo Selva

Arbitro 1: Dražen Vuk?evi?

Arbitro 2: Danilo Francalanza

Arbitro 3: Alen Boži?

Cronometrista: Dragan Župan

Ammoniti: Andolina, Abela, L. Fortunati, Fantini, Suda

Marcatori: 19’ 41’’ e 25’ 32’’ Felice, 20’ 50’’ Beccari, 24’ 12’’ aut. Lotti

FSGC