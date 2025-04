San Marino. Wonderbay Team Padel: sabato l’esordio nel campionato di Serie C

Il Wonderbay Team Padel è pronto all’esordio nel torneo di Serie C maschile. Il team si è rinforzato con l’inserimento di quattro nuovi giocatori: Davide Bertuccini, Luca Carli e Luca Marchetti, provenienti dal Padel Club Riccione, oltre a Mikael Alessi. Confermati, invece, Alberto Briolini, Edoardo Clementi, Lorenzo Fava, Jarno Giardi, Mattia Lualdi e Alessandro Paccagnella.

La squadra maschile è pronta a dare battaglia per provare a conquistare il passaggio alla fase nazionale. I biancazzurri sono stati inseriti nel girone 1 Emilia ed affronteranno le squadre di Bologna (Zero Padel), Faenza, Forlì, Misano e Ravenna. Tutti gli incontri si disputeranno il sabato alle ore 14.00, con le sfide casalinghe che si terranno al Wonderbay di Serravalle, ad ingresso libro.

L’esordio è in programma sabato a Forlimpopoli, contro il Campo Centrale. Per vedere i titani in casa, invece, bisognerà aspettare il 26 aprile quando si disputerà il derby contro il Team Misano Sporting Club, mentre il 3 maggio sarà la volta della sfida con lo Zero Padel Komero di Bologna. Oltre alla squadra maschile di Serie C, il Wonderbay Team Padel vanta anche quattro squadre maschili ed una femminile che competono in Serie D, campionato che si disputerà nei mesi di maggio e giugno.