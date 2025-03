San Marino. WUSME ALL’UNIDO DAY 2024 A SHANGHAI

San Marino –5 giugno 2024

W.U.S.M.E, l’“Unione Mondiale delle Piccole e Medie Imprese”, Organizzazione internazionale con sede nella Repubblica di San Marino fondata su iniziativa di Gian Franco Terenzi, sarà presente all’UNIDO DAY 2024 che si terrà il 13 giugno 2024 a Shanghai, in occasione della 10° edizione della China Shanghai International Technology Fair, come Organizzazione Partner.

Prenderanno parte attiva ai lavori la Presidente Barbara Terenzi e la Sig.ra Rongyong Yang, Membro del Consiglio Direttivo.

La Presidente Barbara Terenzi interverrà alla cerimonia di apertura con un messaggio di saluto.

La proposta di partnership è pervenuta dall’UNIDO ITPO Shanghai, l’ufficio di promozione delle tecnologie e degli investimenti dell’UNIDO, a seguito della proficua collaborazione realizzata in occasione del SIDE EVENT tenuto da WUSME alla COP28, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico, il 3 dicembre 2023 a Dubai.

L’UNIDO DAY 2024 si concentrerà sul tema “Scienza, tecnologia ed innovazione verdi stimolano nuove forze produttive di qualità“. Si terranno discussioni congiunte su come trasformare l’innovazione tecnologica verde in un’efficace forza trainante per lo sviluppo economico e come realizzare un’innovazione globale nelle catene di approvvigionamento sostenibili attraverso il dialogo pubblico-privato ed il collegamento internazionale tra domanda e offerta.

FOTO: locandina digitale di presentazione dell’UNIDO DAY