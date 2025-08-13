San Maruro Mare, maxi-sequestro di cocaina: due 27enni albanesi sorpresi dalla Polizia con quasi mezzo chilo di droga. Arrestati

Un’operazione congiunta del Commissariato di Cesena e della Squadra Mobile di Forlì ha portato all’arresto di due giovani albanesi di 27 anni, trovati in possesso di oltre 400 grammi di cocaina pronta per la vendita sulla Riviera romagnola. L’intervento è avvenuto nella zona di San Mauro Mare, dove i poliziotti hanno individuato la vettura usata dai due per gli spostamenti, targa straniera, con all’interno due panetti incellofanati di droga, ciascuno dal peso superiore ai 200 grammi.

La rete di spaccio “porta a porta”

Le indagini hanno evidenziato un modus operandi diretto: le dosi venivano consegnate personalmente agli acquirenti, senza intermediari. Accanto alla cocaina, gli agenti hanno sequestrato circa mille euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività illecita, un macchinario per il sottovuoto utilizzato per confezionare la droga e diversi telefoni cellulari in uso ai due spacciatori.

L’importanza dell’operazione

L’arresto dei due giovani rappresenta un colpo significativo al traffico di sostanze stupefacenti nella zona, confermando l’efficacia dei controlli e delle indagini coordinate tra Commissariato e Squadra Mobile, in un territorio notoriamente sensibile al commercio di droga “porta a porta”.