San Mauro Pascoli, brutale rapina. Ragazzina braccata e accoltellata: ora è ricoverata al Bufalini. Fermato un 26enne residente a Savignano

Se è opposta al suo aggressore ma è rimasta a terra sanguinante mentre il malvivente fuggiva con il misro bottino. E’ accaduto lunedì sera, a San Mauro Pascoli, dove una delle solite serate spensierate si è trasformata in un incubo per una 18enne del luogo, aggredita brutalmente mentre stava rincasando. Secondo la ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine, erano da poco passate le 21 quando, nei pressi di piazza Sandro Pertini, nei dintorni del centro commerciale, la giovane è stata accoltellata da un uomo con l’intento di rapinarla. Dopo l’assalto, è stata trovata riversa sull’asfalto, in stato di shock e con gravi ferite da taglio al petto e all’addome.

La vittima, identificata con le iniziali L.Z., è stata immediatamente soccorsa dai passanti, tra cui il padre, accorso tra i primi. In breve tempo sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, oltre ai carabinieri della compagnia di Cesenatico. La ragazza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova tuttora ricoverata.

Nel frattempo, le forze dell’ordine, grazie a una descrizione dettagliata fornita dalla stessa giovane prima del trasferimento in ospedale, hanno avviato le ricerche del responsabile. L’uomo, R.E.M., 26 anni, residente a Savignano sul Rubicone, è stato rintracciato e arrestato poco dopo. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è ora detenuto nel carcere della Rocca, in attesa di giudizio.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione è avvenuta in via Giovanni Paolo II, quando il 26enne avrebbe colto di sorpresa la ragazza in un momento in cui si trovava sola. Dopo aver tentato di strapparle la borsa e il cellulare, al suo tentativo di resistenza avrebbe risposto con violenza, colpendola con diversi fendenti prima di fuggire col bottino.

Una serata ordinaria si è così trasformata in una scena di violenza urbana, con una giovane vittima ricoverata in ospedale e un aggressore finito in cella. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’episodio, ma la pronta risposta delle forze dell’ordine ha già consentito di assicurare alla giustizia l’autore del crimine.