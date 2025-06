San Mauro Pascoli. Pablo cerca casa: il cucciolo di 4 anni che sogna una famiglia con tempo, pazienza e tanto amore

Ha solo quattro anni, tanta energia e un cuore grande: Pablo è un giovane cagnolino nato nel 2021 che, suo malgrado, si trova alla ricerca di una nuova famiglia. Il suo appello sui social è semplice e toccante: “Ho tanta voglia di amare e di essere amato”.

Pablo è in salute (vaccinato fino al 2023) e si trova a San Mauro Pascoli, in provincia di Forlì-Cesena. Non ha esperienza con i gatti e ancora fatica a trattenere i bisogni per troppo tempo, specialmente quando resta da solo. “Quando mi annoio, faccio qualche guaio – ammette – ma ho solo bisogno di qualcuno che abbia tempo e pazienza per insegnarmi”.

Pablo preferirebbe essere “figlio unico”, ma potrebbe accettare la compagnia di una cagnolina. Il desiderio è chiaro: una famiglia definitiva, qualcuno con cui crescere e migliorare ogni giorno.

Chi volesse conoscerlo può scrivere via WhatsApp al numero 338 4424251. Pablo aspetta con fiducia una seconda possibilità.