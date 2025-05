San Mauro Pascoli, tentano di rapinare l’ufficio postale, arrestati dai carabinieri 

La mattina del 3 maggio, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Investigativo di Forlì, hanno arrestato due uomini, ritenuti presunti responsabili del reato di “tentata rapina” in concorso nonché, uno dei due, anche per “resistenza a P.U.” e “lesioni personali”. Un terzo uomo, rintracciato a bordo di un’autovettura con la quale si stava allontanando, è stato denunciato per concorso nella tentata rapina.

I militari, impegnati nella prevenzione dei reati predatori contro gli Uffici Postali che, in questo periodo, custodiscono ingenti somme di denaro per il pagamento delle pensioni, hanno predisposto un servizio ad hoc nei pressi degli uffici posti nei comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli, ubicati nelle vicinanze del casello autostradale di Valle del Rubicone.

Proprio nell’ambito di questo servizio, nella prima mattina, a San Mauro Pascoli, nei pressi del locale Ufficio Postale di via Botticelli, già obiettivo di una rapina commessa nell’ottobre scorso, i carabinieri si sono insospettiti per l’atteggiamento di due individui vestiti di nero che si erano nascosti dietro una siepe adiacente un ingresso laterale dello stabile e, ipotizzando che fossero lì per aspettare l’apertura dell’Ufficio Postale per poi rapinarlo, hanno proceduto al loro controllo prima che potessero entrare in contatto con il personale dell’ufficio. I due, alla vista dei carabinieri e nel tentativo di darsi alla fuga, hanno subito opposto resistenza, provocando una breve colluttazione con i carabinieri che hanno riportato lievi lesioni. Dopo essere stati immobilizzati dai militari, i predetti, peraltro trovati in possesso di una pistola (apparentemente autentica, risultata imitazione di una semiautomatica, priva di tappo rosso), un cutter, del nastro adesivo resistente (da utilizzare verosimilmente per legare i polsi degli impiegati) nonché due walkie talkie (per i collegamenti, anche con altri complici), hanno ammesso l’intenzione di rapinare il limitrofo Ufficio Postale. Le immediate ricerche svolte in area da altri equipaggi impegnati nel servizio, hanno consentito d’intercettare una terza persona che, a bordo di un’autovettura, si allontanava repentinamente dalla zona cercando di raggiungere il casello autostradale. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì.

A conclusione delle formalità di rito, i due uomini sono stati arrestati e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, condotti presso la Casa Circondariale di Forlì, in attesa dell’udienza di convalida, nel corso della quale il Giudice del Tribunale ha convalidato l’arresto confermando, nei loro confronti, la misura cautelare in carcere.

Forlì, 07.05.2025