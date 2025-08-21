San Patrignano, il 26 agosto, accoglierà Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo

Martedì 26 agosto, alle ore 14.45, San Patrignano ospiterà la visita di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo. L’incontro rappresenta un momento significativo per la comunità, che da sempre si impegna nell’accoglienza e nel sostegno ai giovani in difficoltà.

Roberta Metsola, 45 anni, originaria di Malta, è entrata in Parlamento europeo nel 2013 e, dal gennaio 2022, ricopre la prestigiosa carica di Presidente, diventando la terza donna nella storia a guidare l’istituzione. Nota per il suo impegno in tema di diritti civili, giustizia sociale e politiche giovanili, Metsola porta avanti una visione europea basata su dialogo, inclusione e solidarietà.

La visita a San Patrignano offrirà l’occasione di conoscere da vicino il lavoro della comunità, una realtà riconosciuta a livello internazionale per i programmi di recupero e reinserimento sociale rivolti a chi affronta problemi di dipendenza. Durante l’incontro, la Presidente Metsola visiterà le strutture della comunità, incontrerà gli operatori e i giovani ospiti, e avrà modo di approfondire le esperienze e le strategie che hanno reso San Patrignano un modello di eccellenza nel panorama europeo.

La presenza di Roberta Metsola sottolinea l’attenzione delle istituzioni europee verso le politiche di inclusione e sostegno ai giovani, e rappresenta un riconoscimento dell’impegno costante della comunità nella promozione della solidarietà e della cittadinanza attiva.