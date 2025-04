San Patrignano (RN), i ragazzi e le ragazze di progettano e creano nuove carte da parati e tessuti per Arjumand World

Durante la Milano Design Week 2025, dall’8 all’11 aprile, Casa d’Arte San Patrignano presenterà una nuova collezione di carte da parati realizzate per Arjumand World. Queste carte da parati raccontano storie di mondi misteriosi, ricchi di immagini fantastiche ispirate al Medio Oriente e all’Asia. Più che semplici pezzi decorativi, questi prodotti incarnano il potere dell’artigianato e dell’istruzione, trasformando le sfide in opportunità tangibili per il futuro. Questa è la nuova collezione Arjumand World, realizzata dai ragazzi e dalle ragazze di San Patrignano. Sarà presentata dall’8 all’11 aprile a Milano, in Via Santa Marta 11, in concomitanza con il Salone del Mobile.

Un progetto visionario, nato dal sogno di Idarica Gazzoni tre anni fa e ora giunto a compimento. Tutto è iniziato con la donazione di un prezioso strumento didattico ai giovani della comunità di San Patrignano: una tavoletta grafica digitale Wacom. Questo strumento ha permesso loro di partecipare attivamente alla creazione e alla progettazione della collezione, scoprendo talenti artistici che, per molti, erano rimasti sconosciuti prima di entrare in comunità.

Il progetto ha coinvolto il laboratorio di carta da parati e la tessitura di San Patrignano. Nel primo gli artigiani hanno prodotto 40 carte, evocando tesori di un viaggio attraverso terre lontane ed epoche passate. Qui, l’arte della decorazione si intreccia con un viaggio nel tempo. Allo stesso tempo, i tessuti artigianali, realizzati dalle giovani donne di San Patrignano, presentano motivi intrecciati ispirati ai bistrot parigini, con le loro iconiche sedute in paglia rivisitate con lussuoso cashmere e arricchite da delicati inserti in seta. Questa fusione di culture e stili crea un dialogo tra passato e presente, tradizione e innovazione.

San Patrignano è la più grande comunità di recupero in Europa, che attualmente ospita oltre 800 residenti. Dal 1978, fornisce supporto gratuito a persone che lottano contro la dipendenza, offrendo loro gli strumenti per costruire una nuova vita basata su passione, principi e dignità. Una parte fondamentale di questa missione è la formazione professionale, che prepara le persone a un reinserimento di successo nella società.

Casa d’Arte San Patrignano unisce tutti i suoi laboratori artigianali interni alla comunità in un progetto che fonde artigianato, istruzione e un profondo impegno per la trasformazione personale. L’artigianato della comunità promuove un ambiente stimolante per coloro che ricostruiscono le proprie vite, aiutandoli a ritrovare fiducia e autostima attraverso l’attività manuale. I laboratori preservano la tradizione di tramandare la conoscenza dei maestri artigiani, coinvolgendo attualmente circa 100 giovani nel loro percorso di recupero. Questa filosofia unisce il design della carta da parati, la tessitura tessile, la lavorazione della pelle e la lavorazione del legno, ciascuna delle quali offre infinite opportunità di sperimentazione di materiali e design, mantenendo al contempo un’eleganza distintiva definita da una raffinata artigianalità.

Fondato da Idarica Gazzoni, pittrice e imprenditrice, Arjumand World è un marchio di design dedicato alla creazione di carte da parati e tessuti unici che fondono il patrimonio artistico con l’artigianato contemporaneo. Guidato dalla passione per la narrazione attraverso il design, Arjumand World trae ispirazione da motivi storici, tradizioni culturali e influenze globali, trasformandoli in creazioni eleganti e senza tempo. Con un impegno per la qualità, l’innovazione e l’eccellenza artigianale, Arjumand World collabora con artigiani qualificati e laboratori specializzati, assicurando che ogni pezzo sia realizzato con meticolosa attenzione ai dettagli e un profondo rispetto per la tradizione.

Sandro Pieri, responsabile della Casa d’Arte San Patrignano: “Crediamo fermamente che “bello e ben fatto” sia uno strumento potente per la trasformazione sociale e personale. Ecco perché collaboriamo con aziende che condividono i nostri valori, contribuendo a un impatto positivo e duraturo sulla società. La bellezza di questo progetto risiede nel suo lungo viaggio, costruito su un nuovo strumento professionale, arricchendo il set di competenze dei nostri giovani nel pieno rispetto delle tempistiche del loro processo di recupero”.

Idarica Gazzoni, fondatrice di Arjumand: “La nostra nuova collezione di carte da parati è realizzata nel laboratorio all’avanguardia di San Patrignano, dove abili artigiani infondono arte e passione in ogni pezzo. Oltre alla loro abilità artigianale, questa collaborazione riguarda la connessione umana. Gli artigiani infondono nel loro lavoro creatività, calore e umorismo, rendendo questa partnership sia gratificante a livello professionale che personale. Supportando il loro percorso, celebriamo il potere dell’arte, della comunità e delle seconde possibilità, dimostrando che il design può essere sia bello che significativo”.

