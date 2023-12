San Patrignano. Un natale di rinascita per 800 Ospiti. Anche Photogallery

Il Natale 2023 ha portato un’atmosfera di festa e riflessione a San Patrignano, una comunità nota per il suo impegno nel recupero dalla dipendenza. Quest’anno, la comunità ha accolto 409 nuovi ospiti, che hanno festeggiato il loro primo Natale a San Patrignano, sperimentando un senso di famiglia e condivisione. La Presidente Vittoria Pinelli ha evidenziato il significato speciale del Natale in comunità, un’occasione per ricordare l’importanza della lotta contro la droga e della ricerca di aiuto.

La preparazione per le festività ha incluso decorazioni tradizionali e la creazione di una natività, oltre alla preparazione di piatti natalizi classici. La generosità di vari sponsor ha permesso la distribuzione di regali a tutti gli ospiti, aggiungendo un tocco speciale alla celebrazione.

Il 2023 ha segnato anche un anno significativo per la comunità, con il reinserimento di 187 giovani nella società, un traguardo che testimonia l’efficacia e l’impatto del programma di San Patrignano. Queste festività hanno offerto un momento per riflettere sui progressi compiuti e sulle sfide superate.

I festeggiamenti sono culminati con un cenone della vigilia e un pranzo di Natale, seguiti dalla celebrazione di Capodanno. Questi eventi hanno sottolineato il valore della comunità e dell’assistenza reciproca in un percorso di recupero e crescita personale.

Il Natale a San Patrignano rimane un simbolo di speranza e rinnovamento, dimostrando come la solidarietà e il supporto possano fare la differenza nella vita di chi sta lottando contro la dipendenza.