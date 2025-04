San Sebastiano: il Corpo intercomunale di polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano celebra il suo Santo Patrono

Domenica 19 gennaio nella chiesa della parrocchia della Pentecoste a Riccione, in viale Reggio Emilia, si è svolta la Santa Messa in onore di San Sebastiano, patrono delle Polizie locali. Alla funzione religiosa, officiata da don Stefano Battarra, era presente la comandante del Corpo intercomunale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, Isotta Macini insieme agli amministratori dei tre comuni e alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine. I gonfaloni delle tre città sono stati portati da una rappresentanza di appartenenti alla Polizia locale in alta uniforme.

Durante l’omelia don Stefano, benedicendo il lavoro degli agenti, ha sottolineato con parole profonde l’importanza dell’impegno del servizio svolto dal Corpo della Polizia locale a favore dei cittadini e della comunità. La cerimonia per il patrono, che si celebra il 20 gennaio, è stato un momento di comunità in cui la città si è stretta intorno alle forze di polizia locale.

Comune di Riccione