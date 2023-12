Sanità. Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino rinnovano il Protocollo per una collaborazione tecnico-scientifica e amministrativa

La Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino hanno rinnovato l’accordo in ambito sanitario con il Protocollo operativo. L’intesa prevede la collaborazione tecnico-scientifica e amministrativa, lo scambio e la fornitura di prestazioni ospedaliere e ambulatoriali tra i due territori. L’accordo è valido fino al 31 gennaio 2025 e si inserisce nella consolidata collaborazione tra le due parti. Il Protocollo prevede il diritto alla salute dei cittadini, la maggiore prossimità nel fornire servizi di qualità e la possibilità di scambi di servizi come ricoveri, visite e prestazioni ambulatoriali. Saranno attivati percorsi condivisi di politica sanitaria e saranno promosse forme di collaborazione tra professionisti. L’obiettivo dell’accordo è migliorare la qualità dei servizi per i cittadini dei due territori. Il Protocollo sarà ratificato dall’Assemblea legislativa nelle prossime settimane.