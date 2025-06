Sanità pubblica, il futuro passa da Rimini

La sanità pubblica sarà al centro del dibattito di un incontro pubblico organizzato dal Comune di Rimini e dall’Associazione Giovanni Bissoni, in collaborazione con la Fondazione ISAL. L’appuntamento è per lunedì 16 giugno, alle ore 17.30, nella Sala Ressi del Teatro Galli, con un titolo che è già un programma: “Il servizio sanitario pubblico: ricostruire l’alleanza tra cittadini e sanità”.

Obiettivo dell’incontro è mettere a fuoco le criticità e le prospettive del Servizio Sanitario Nazionale. Collaborazione, partecipazione e futuro saranno quindi le parole chiave di un pomeriggio di confronto aperto alla cittadinanza, in un momento storico in cui la sanità pubblica è chiamata a rinnovarsi per rispondere a nuove esigenze sociali ed economiche.

Ad aprire i lavori sarà il sindaco Jamil Sadegholvaad che porterà i saluti da parte della città, seguito dalle relazioni di Tiziano Carradori, Direttore Generale dell’Ausl Romagna, di Vasco Errani, già Presidente della Regione Emilia-Romagna e Presidente dell’Associazione Giovanni Bissoni e di Kristian Gianfreda, Assessore comunale con delega alle Politiche per la salute.

Ci saranno inoltre interventi da parte di operatori e protagonisti della sanità riminese, che racconteranno la loro esperienza diretta nei reparti, nei servizi e nelle strutture.

L’incontro punta a rilanciare un’idea di sanità pubblica capace di affrontare le sfide future, ricostruendo un’alleanza concreta tra cittadini e istituzioni. Un’occasione per riflettere, ma anche per proporre visioni e soluzioni.

Comune di Rimini