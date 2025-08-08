Santa Sofia (FC), Carabinieri Forestali. Animali stipati e cannabis a bordo: maxi controlli e pesanti sanzioni

Nei mesi di luglio e agosto, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Santa Sofia, il Corpo Unico della Polizia Provinciale di Forlì-Cesena e il Servizio Veterinario dell’Azienda Usl della Romagna hanno svolto un’intensa attività congiunta di controllo sull’autotrasporto.

L’operazione ha interessato in particolare il trasporto di animali vivi, sottoprodotti di origine animale, alimenti e rifiuti, con l’obiettivo di garantire benessere animale, sicurezza e tracciabilità alimentare, oltre al rispetto dei tempi di guida e di riposo.

Le verifiche hanno portato alla contestazione di numerose violazioni, tra cui: trasporto di animali vivi in condizioni di eccessiva densità, mancanza della documentazione di trasporto, assenza di corretta visibilità del carico durante il tragitto, mancata notifica da parte di una ditta trasportatrice di alimenti destinati al consumo umano, trasporto di rifiuti con formulario incompleto, guida senza carta tachigrafica – con conseguente ritiro della patente – e circa dieci sanzioni per infrazioni varie al Codice della strada.

Durante i controlli è stato inoltre individuato un conducente in possesso di cannabis nascosta all’interno del veicolo. La sostanza è stata sequestrata e il responsabile segnalato alla Prefettura U.T.G. competente per detenzione di stupefacenti, secondo la normativa vigente