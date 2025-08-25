Sant’Agata Feltria, auto contro un muro: conducente trasportato al Bufalini in elisoccorso

Un incidente stradale ha destato apprensione ieri mattina, domenica 24 agosto, a Sant’Agata Feltria, in località San Vincenzo di Rocca Pratiffi. Intorno alle 10, un’auto è uscita di strada urtando un muro.

Il conducente, le cui condizioni iniziali hanno fatto temere il peggio, è stato soccorso immediatamente e trasportato in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente potrebbe essere stato provocato da un malore accusato dall’uomo alla guida.

Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e stanno indagando per chiarire con precisione la dinamica dell’uscita di strada.

L’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso di evitare conseguenze più gravi, mentre la viabilità nella zona è stata temporaneamente regolata per consentire le operazioni di emergenza.