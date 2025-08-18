Sant’Agata Feltria, incidente in e-bike: 60enne riminese trasferito in elicottero al Bufalini

Paura ieri mattina lungo i sentieri del Monte Benedetto, dove un 60enne di Morciano ha perso il controllo della sua e-bike e ha riportato ferite alla testa e all’anca. L’uomo stava percorrendo i sentieri in compagnia di cinque amici quando, intorno alle 11, la caduta ha reso necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Novafeltria e il personale del 118, che ha stabilizzato il ciclista prima dell’arrivo dell’eliambulanza proveniente da Ravenna. Trasportato in volo all’ospedale Bufalini di Cesena, l’uomo ha ricevuto le prime cure in urgenza.

L’incidente sottolinea ancora una volta i rischi legati alla pratica delle e-bike in percorsi montani impegnativi, anche per ciclisti esperti. Nonostante il forte spavento, l’intervento rapido dei soccorsi ha permesso di evitare conseguenze peggiori.