Santamonica: torna il Misano Grand Prix Truck con gare, spettacoli e musica dal vivo

Il weekend del 17 e 18 maggio, il Misano World Circuit si prepara ad accogliere l’attesissimo “Misano Grand Prix Truck”, l’unica tappa italiana del prestigioso campionato europeo di gare di camion. L’evento, ormai un punto di riferimento per gli appassionati del settore, attira ogni anno oltre 35.000 spettatori da tutta Europa, pronti a vivere due giorni di adrenalina e spettacolo sulle strade della Romagna.

Le gare di camion offriranno uno show mozzafiato, inserito all’interno del “Weekend del Camionista”, un appuntamento ricco di iniziative per gli amanti del mondo dei mezzi pesanti. Oltre alle competizioni, si terrà il tradizionale raduno dei camion decorati, che anche quest’anno vedrà protagonisti mezzi unici e personalizzati, vero gioiello per gli occhi degli appassionati.

Il circuito ospiterà inoltre un’ampia area espositiva, con la presenza dei principali marchi produttori di camion e accessori, offrendo l’opportunità di test ride e di assistere agli spettacoli acrobatici degli stuntman, capaci di emozionare grandi e piccini.

Una novità di questa edizione è rappresentata dallo spazio musicale allestito nello square dedicato ai camion storici, con la collaborazione di Radio Sabbia. Per tutta la durata del pomeriggio, Claudio Coveri e Andrea T saranno alla consolle per un’animazione musicale energica e coinvolgente, garantendo divertimento e ritmo per tutti i partecipanti.

Il “Misano Grand Prix Truck” conferma così la sua formula vincente, combinando passione per i motori, spettacolo e intrattenimento, in un evento imperdibile per chi ama il mondo dei camion e lo spettacolo su quattro ruote.