Sant’Anna sostiene la Cooperativa Stabilimenti Balneari per gli eventi estivi di Cesenatico

Una collaborazione all’insegna della solidarietà con tre defibrillatori donati

Cesenatico, 30 maggio 2025_ Acqua Sant’Anna – grazie al lavoro dell’agenzia 7Events di Milano rappresentata da Massimo Turturro – ha stretto un accordo di partnership con la Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico per sostenere gli eventi dell’estate, appuntamenti ormai storici e caratteristici dell’identità della città come il “Cinema In Spiaggia” e i “Concerti all’alba”. La collaborazione è diventata poi una grande occasione di solidarietà e attenzione al territorio perché ha coinvolto anche la Croce Rossa con la donazione di tre defibrillatori che andranno a implementare quelli già presenti sul territorio contribuendo a rendere Cesenatico sempre più cardiosicura. Uno sarà donato alla Cooperativa Stabiliment Balneari, uno alla Croce Rossa e uno al Comune di Cesenatico che lo utilizzerà per potenziare il presidio sulla spiaggia.

«La Cooperativa Stabilimenti Balneari è una realtà importante per Cesenatico anche per i tanti eventi che sostiene e siamo molto felici di questa nuova collaborazione che ha stretto. », le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

«Siamo molto orgogliosi questa collaborazione perché come Cooperativa ci permette di intervenire con un prezioso doppio binario: in primis rendendo i nostri eventi ancora di più alto livello con un sostegno importante e poi arrivando a intervenire anche sul territorio con questi defibrillatori che sono un presidio prezioso per una città sempre più sicura da questo punto di vista», le parole di Simone Battistoni, Presidente della Cooperativa Stabilimenti Balneari.

“Ringrazio l’Azienda Sant’Anna, 7Events e la Cooperativa Stabilimenti Balneari nell’aver condiviso con la Croce Rossa Comitato di Cesenatico il Progetto dei defibrillatori DAE.

Con la Cooperativa abbiamo un rapporto consolidato di collaborazione per il servizio di salvataggio estivo attraverso l’ausilio di moto d’acqua e l’intervento degli OPSA – Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua inquadrati nei soccorsi speciali della Croce Rossa. Una rassicurante presenza per i turisti e per i cittadini che affollano la spiaggia”, le parole di Robertino Pasolini, Presidente della Croce Rossa Comitato di Cesenatico.

“la realizzazione di questo importante progetto per Sant’Anna a Cesenatico è il risultato di un importante ed entusiasmante lavoro di mesi, condiviso con la Cooperativa Stabilimenti Balneari. Lavoro che mi rende orgoglioso di contribuire alla proposta turistica ed alla sicurezza di Cesenatico.” Queste, le parole di Massimo Turturro.