Santarcangelo. A Canonica una Festa dell’Unità da record con 2500 presenze. E quella del capoluogo, il 22 agosto sarà aperta dalla Festa Provinciale dei Giovani Democratici

Parte alla grande l’estate delle Feste dell’Unità di Santarcangelo: a Canonica oltre 2.500 presenze per una settimana di comunità, solidarietà e partecipazione. La segretaria Paola Donini: “Grazie a iscritti e volontari continuiamo a garantire bellissimi momenti di condivisione e confronto fra tradizione e rinnovamento: non a caso quella del capoluogo, fra il 22 e il 31 agosto, sarà aperta dalla Festa Provinciale dei Giovani Democratici”

Si è conclusa con straordinario successo l’edizione 2025 della Festa dell’Unità di Canonica, la prima del calendario 2025 del Partito Democratico di Santarcangelo. “Un appuntamento che, ancora una volta, ha dimostrato quanto siano forti il senso di comunità, la voglia di stare insieme e la partecipazione attiva nel nostro territorio. Voglio innanzitutto ringraziare i volontari e gli iscritti che ci consentono di tenere in vita un bel momento di incontro con i cittadini. Le Feste dell’Unità sono una scelta del Partito che vuole continuare nella tradizione provando a rinnovarsi con una attenzione particolare ai giovani, continuando a creare occasioni per vedersi in un’atmosfera rilassata e appunto di festa che favorisce confronti, spunti e nuove idee. Non a caso, quest’anno la nostra Festa dell’Unità del capoluogo, che si terrà per 10 giorni all’Area Campana fra venerdì 22 e domenica 31 agosto confermandosi la più grande del territorio, si aprirà con la Festa provinciale dei Giovani Democratici” commenta la neoconfermata segretaria del Pd Santarcangelo Paola Donini.

CANONICA DA RECORD

La Festa ha preso il via mercoledì 18 con un torneo di burraco che ha visto oltre 100 partecipanti sfidarsi in un clima di divertimento e solidarietà. L’intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza per sostenere progetti a favore del quartiere.

Giovedì è stata la volta della tradizionale e apprezzatissima cena di pesce, che ha richiamato tantissimi cittadini, segno del grande affetto e della fiducia che circondano questo evento.

Il weekend – da venerdì a domenica – ha poi visto il pienone nel cortile della festa con ottima cucina romagnola, musica dal vivo, balli e convivialità, confermando la Festa dell’Unità come un punto di riferimento imprescindibile per Canonica e per l’intera comunità santarcangiolese.

Nel corso della settimana si sono registrate oltre 2.500 presenze, un risultato che conferma l’importanza della manifestazione come momento di aggregazione popolare, confronto e divertimento. Tanto che non hanno mancato di regalarsi un momento alla Festa le consigliere regionali Alice Parma ed Emma Petitti e il parlamentare del territorio Andrea Gnassi, autore di un intervento che ha appassionato i tantissimi presenti.

“La Festa dell’Unità di Canonica è un appuntamento che fa bene alla comunità, che unisce generazioni diverse e rafforza i legami di solidarietà e appartenenza al territorio. Come Partito Democratico di Santarcangelo siamo orgogliosi di portare avanti questa tradizione, che coniuga divertimento, partecipazione e impegno sociale. Appuntamento ” conclude Donini.