Santarcangelo. Acquedotto, proseguono i lavori di Hera per i collegamenti alla rete idrica

Proseguono i lavori di Hera per la realizzazione di tratti di rete dell’acquedotto per la connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto galleria drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino: nei mesi di settembre e ottobre, gli interventi comporteranno l’istituzione temporanea di senso unico alternato in alcuni tratti delle vie Celletta dell’Olio, Cupa, Santarcangiolese e viale Marini.

I lavori rientrano nell’ambito di un intervento complessivo con investimenti per oltre 2,5 milioni di euro, realizzato da Hera e finanziato da Romagna Acque, che permetterà una maggiore razionalizzazione delle reti acquedottistiche mediante la connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto Galleria drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino, la realizzazione di nuove condotte e la riqualificazione di alcuni tratti di rete.

Il cantiere ha preso avvio con gli interventi nel tratto di via Celletta dell’Olio compreso tra la rotatoria e via Eduardo Sancisi e proseguirà nelle prossime settimane in via Santarcangiolese – tra la rotatoria con via Cupa e quella con via Giovanni Paolo II – e nel primo tratto di via Cupa fino all’incrocio con via Verga.

Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 18, nelle brevi porzioni di sede stradale interessata dagli scavi per gli allacci è prevista la circolazione a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, l’istituzione del limite di velocità a 30 chilometri orari nonché il divieto di sosta 0-24 su entrambi i lati della strada.

Nel mese di ottobre il cantiere si sposterà invece in viale Marini: in questo caso, nei tratti interessati dagli scavi trasversali il traffico sarà a senso unico alternato, regolato da movieri nelle fasce orari di maggiore affluenza (dalle 7,30 alle 9, dalle 12 alle 13,30 e dalle 17 alle 19) e da impianto semaforico negli altri momenti della giornata. Resterà in ogni caso sempre garantito il passaggio ai mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e dei residenti.

L’ordinanza integrale è pubblicata sull’albo pretorio del Comune (www.comune.santarcangelo.rn.it).

Hera assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800/713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.

Comune di Santarcangelo